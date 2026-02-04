ua en ru
Андре Тан показал модные зимние образы, которые подчеркнут женственность

Среда 04 февраля 2026 13:37
UA EN RU
Андре Тан показал модные зимние образы, которые подчеркнут женственность Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Автор: Катерина Собкова
Эксперт: Андре Тан

Украинский дизайнер Андре Тан показал зимние образы, в которых сочетаются комфорт и элегантность. Каждый "лук" подчеркивает женственность и подходит как для офиса, так и для прогулок по городу.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на публикацию в Instagram модельера.

Нежный молочный образ

Акцент в первом "луке" - молочная утепленная куртка с высоким воротником. Эта модель имеет пояс, что позволяет подчеркнуть талию и создать изящный силуэт.

Объемный фасон куртки гармонично сочетается с белым платьем и высокими белыми сапогами, создавая эффектный контраст между объемным верхом и элегантной нижней частью образа.

Такой комплект идеально подойдет для зимних прогулок, обеспечивая и тепло, и стиль.

"Лук" с классическим пальто

Для поклонниц классики Андре Тан предлагает плотное пальто с большим лацканом. Модель выполнена из плотной ткани и дополнена металлическими кнопками, что придает образу архитектурности и строгости.

Пальто легко комбинируется с платьем и высокими сапогами, делая его универсальным выбором как для офиса, так и для встреч с друзьями за чашечкой кофе.

Образ с трикотажным кардиганом

Следующий образ - пример современного минимализма с нотками шика. Трикотажный кардиган с пуговицами, изготовленный из смеси шерсти и хлопка, сочетает тепло и элегантность.

Андре Тан рекомендует дополнять его юбкой и высокими сапогами, что делает комплект уместным как для офисных будней, так и для неформальных встреч в городе. Особенность этого образа - мягкая ткань и гармоничная линия силуэта, что делает его чрезвычайно комфортным.

Зеленый бомбер и спортивный шик

И напоследок - один из самых любимых образов дизайнера: зеленый бомбер в сочетании с черными высокими сапогами и свободными брюками. Этот "лук" сочетает комфорт и стиль, подчеркивая спортивную эстетику без потери элегантности.

Образ дополняют черный гольф и крупные аксессуары, такие как сумка или солнцезащитные очки, что делает его современным и функциональным для динамичной городской жизни.

