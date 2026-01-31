ua en ru
Зимний стиль жены Стейтема: как она носит шубы и экокожу

Суббота 31 января 2026 17:04
Зимний стиль жены Стейтема: как она носит шубы и экокожу Рози Хантингтон-Уайтли (фото: instagram.com/rosiehw)
Автор: Катерина Собкова

Британская супермодель Рози Хантингтон-Уайтли показала, как носить шубы и экокожу этой зимой, демонстрируя стильные идеи для повседневных и эффектных образов. Ее "луки" сочетают комфорт, элегантность и актуальные тренды.

Подробнее об этих образах в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Длинная шуба

Первый образ модели отражает концепцию Quiet Luxury - сдержанной, но дорогой эстетики. Основой "лука" стала длинная шуба песочно-бежевого цвета. Прямой крой и отсутствие лишних деталей делают ее вневременной инвестицией, которая подойдет на несколько сезонов.

Базовый слой образа построен на монохроме: белый джемпер и свободные джинсы в тон визуально вытягивают силуэт, создавая эффект легкости, несмотря на объемный верх.

Аксессуары завершают ансамбль: замшевая сумка шоколадного цвета создает мягкий контраст со светлой одеждой, а массивные темные очки добавляют образу нотку гламурного шика.

Такой "лук" демонстрирует, как сочетать комфорт и премиальные материалы без чрезмерной помпезности.

Зимний стиль жены Стейтема: как она носит шубы и экокожуРози Хантингтон-Уайтли (фото: instagram.com/rosiehw)

Черная кожанка с меховым воротником

Второй образ Рози - более структурированный, идеальный для мегаполиса. Укороченная черная кожаная куртка с меховым воротником добавляет образу характера и легкой дерзости.

Базовый слой: тонкий оливковый джемпер, заправленный в темно-серые брюки палаццо с высокой посадкой. Тонкий кожаный ремень подчеркивает талию и создает гармоничный силуэт.

Аксессуары подчеркивают городской характер "лука": объемная сумка-шопер с геометрическим принтом перекликается с палитрой всего комплекта, делая образ целостным и современным.

Этот стиль демонстрирует, как сочетать комфорт и деловой шик в повседневном гардеробе.

Зимний стиль жены Стейтема: как она носит шубы и экокожуХантингтон-Уайтли показала модный "лук" (фото: instagram.com/rosiehw)

Шуба с контрастными рукавами

Самый интересный с дизайнерской точки зрения образ - архитектурная шуба, где ключевую роль играют объемы и фактуры. Винтажная шуба глубокого коричневого цвета с массивными светло-бежевыми меховыми манжетами и воротником создает эффектный контраст и привлекает внимание к верхней одежде.

Базовый слой простой и светлый: водолазка и свободные брюки в тон к шубе формируют чистое полотно, которое позволяет верхней одежде оставаться главным акцентом.

Аксессуары завершают ансамбль: черная кожаная сумка четкой формы и обувь с острым носком добавляют образу строгости и собранности. Этот лук показывает, как объемную верхнюю одежду можно носить со вкусом, не теряя элегантности.

Зимний стиль жены Стейтема: как она носит шубы и экокожуРози Хантингтон-Уайтли задает тренды (фото: instagram.com/rosiehw)

