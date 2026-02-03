ua en ru
Кристина Горняк показала стильный зимний образ с экошубой и балаклавой

Вторник 03 февраля 2026 10:30
UA EN RU
Кристина Горняк показала стильный зимний образ с экошубой и балаклавой Кристина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)
Автор: Катерина Собкова

Бывшая жена телеведущего Владимира Остапчука, нотариус и блогер Кристина Горняк продемонстрировала актуальный зимний образ, в котором сделала ставку на экошубу и трендовую балаклаву.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Какой "лук" выбрала бывшая Остапчука

Фактурный акцент - длинная шуба

Центральным элементом образа стала длинная объемная шуба из густого экомеха темно-коричневого оттенка.

Насыщенный цвет выглядит благородно и универсально, легко сочетаясь с другими элементами гардероба. Прямой свободный крой добавляет образу расслабленности и позволяет создавать многослойные сочетания, что особенно актуально зимой.

Длина шубы почти до щиколоток усиливает ощущение тепла и одновременно придает образу статусности. Такая верхняя одежда остается вне времени и ежегодно возвращается в зимние коллекции мировых брендов.

Кристина Горняк показала стильный зимний образ с экошубой и балаклавойБывшая Остапчука показала модный образ (скриншот)

Балаклава как стильный и функциональный выбор

Вместо классической шапки Кристина выбрала вязаную балаклаву теплого бежевого оттенка.

Этот аксессуар не только защищает от холода, но и придает образу современное звучание. Балаклава плотно облегает голову и шею, создавая эффект уюта и комфорта, что особенно актуально в ветреную погоду.

Цвет аксессуара гармонично перекликается с другими светлыми элементами образа, формируя мягкий контраст с темной шубой.

Кристина Горняк показала стильный зимний образ с экошубой и балаклавой

Кристина Горняк задает тренды (скриншот)

Базовые вещи и баланс цветов

Под верхнюю одежду Кристина выбрала светлый трикотажный свитер, который добавляет образу тепла и домашнего настроения. Для низа - широкие джинсы классического синего цвета. Такой крой снова набирает популярность, ведь он удобен и хорошо балансирует массивный верх.

Завершают образ замшевые ботинки в коричневых тонах с грубой подошвой, которые подчеркивают городской характер аутфита и его практичность. Среди аксессуаров - солнцезащитные очки с темными линзами и компактная сумка, которые добавляют луку завершенности.

В целом образ Кристины Горняк - удачный пример того, как совместить теплые фактуры, базовые вещи и актуальные тренды. Такой стиль легко адаптировать для повседневной жизни, оставаясь в модном контексте зимы и не жертвуя комфортом.

Кристина Горняк показала стильный зимний образ с экошубой и балаклавой

Кристина Горняк (скриншот)

