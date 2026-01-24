ua en ru
Как создать образ в стиле вестерн: модный пример от бывшей Розового

Суббота 24 января 2026 16:32
Как создать образ в стиле вестерн: модный пример от бывшей Розового Ольга Мерзликина (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Ковбойская эстетика возвращается в модные тренды, но в современном и сдержанном прочтении. Ольга Мерзликина, бывшая жена комика и военного Виктора Розового, показала, как интегрировать стиль вестерн в повседневный гардероб, соединив классические элементы с актуальным оверсайзом и комфортом.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Основа образа - классическая вестерн-эстетика

Главным акцентом "лука" стали светло-бежевые сапоги-"козаки" с характерным заостренным носком и скошенным каблуком.

Они декорированы вышивкой в тон и ремешками с металлической фурнитурой - деталями, которые традиционно ассоциируются с ковбойским стилем. Именно обувь задает настроение всему образу, делая его узнаваемым и стилистически четким.

Дополняет вестерн-направление коричневая фетровая шляпа с широкими полями. Такой аксессуар добавляет образу аутентичности и завершенности, одновременно оставаясь актуальным трендом последних сезонов.

Как создать образ в стиле вестерн: модный пример от бывшей РозовогоОльга Мерзликина (фото: instagram.com/oliamerzlikina)

Современная стилизация: комфорт и оверсайз

Чтобы избежать эффекта костюма, Ольга сделала ставку на современные силуэты. Объемная фланелевая рубашка в серо-черную клетку добавляет образу расслабленности и соответствует тренду на многослойность.

Oversize-крой смягчает ковбойскую жесткость и делает "лук" уместным для городской среды.

Светло-синие джинсы свободного кроя, заправленные в сапоги, формируют характерный для стиля вестерн силуэт.

При этом такой прием остается удобным и практичным для повседневной носки, что особенно ценят приверженцы комфортной моды.

Как создать образ в стиле вестерн: модный пример от бывшей РозовогоМерзликина показала модный образ (фото: instagram.com/oliamerzlikina)

Общее впечатление и цветовая гамма

Образ выглядит сбалансированным благодаря сочетанию грубых фактур и спокойной, естественной палитры. Бежевые, коричневые, серые и синие оттенки гармонично дополняют друг друга, не перегружая стилизацию.

Куда можно пойти в таком образе

Такой вестерн-образ легко адаптируется к различным жизненным ситуациям и не выглядит слишком тематически. Его уместно выбрать для прогулок по городу, встреч с друзьями или похода в кафе - oversize-рубашка и удобные джинсы обеспечивают комфорт на целый день.

Образ также подойдет для поездок за город или путешествий, в частности для загородного отдыха или фотопрогулок, где ковбойская эстетика выглядит особенно органично.

Кроме того, он станет удачным выбором для неформальных мероприятий, фестивалей или творческих событий, где ценится индивидуальный стиль и свобода самовыражения.

Как создать образ в стиле вестерн: модный пример от бывшей РозовогоМерзликина продемонстрировала "лук", который легко повторить (фото: instagram.com/oliamerzlikina)

