Як створити образ у стилі вестерн: модний приклад від колишньої Розового

Субота 24 січня 2026 16:32
Як створити образ у стилі вестерн: модний приклад від колишньої Розового Ольга Мерзлікіна (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Ковбойська естетика повертається у модні тренди, але в сучасному та стриманому прочитанні. Ольга Мерзлікіна, колишня дружина коміка та військового Віктора Розового, показала, як інтегрувати стиль вестерн у повсякденний гардероб, поєднавши класичні елементи з актуальним оверсайзом і комфортом.

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Основа образу - класична вестерн-естетика

Головним акцентом "луку" стали світло-бежеві чоботи-"козаки" з характерним загостреним носком та скошеним підбором.

Вони декоровані вишивкою в тон і ремінцями з металевою фурнітурою - деталями, які традиційно асоціюються з ковбойським стилем. Саме взуття задає настрій усьому образу, роблячи його впізнаваним і стилістично чітким.

Доповнює вестерн-напрям коричневий фетровий капелюх із широкими полями. Такий аксесуар додає образу автентичності та завершеності, водночас залишаючись актуальним трендом останніх сезонів.

Як створити образ у стилі вестерн: модний приклад від колишньої РозовогоОльга Мерзлікіна (фото: instagram.com/oliamerzlikina)

Сучасна стилізація: комфорт і оверсайз

Щоб уникнути ефекту костюма, Ольга зробила ставку на сучасні силуети. Об’ємна фланелева сорочка в сіро-чорну клітинку додає образу розслабленості та відповідає тренду на багатошаровість.

Oversize-крій пом’якшує ковбойську жорсткість і робить "лук" доречним для міського середовища.

Світло-сині джинси вільного крою, заправлені в чоботи, формують характерний для стилю вестерн силует.

Водночас такий прийом залишається зручним і практичним для повсякденного носіння, що особливо цінують прихильники комфортної моди.

Як створити образ у стилі вестерн: модний приклад від колишньої РозовогоМерзлікіна показала модний образ (фото: instagram.com/oliamerzlikina)

Загальне враження і колірна гама

Образ виглядає збалансованим завдяки поєднанню грубих фактур і спокійної, природної палітри. Бежеві, коричневі, сірі та сині відтінки гармонійно доповнюють один одного, не перевантажуючи стилізацію.

Куди можна піти в такому образі

Такий вестерн-образ легко адаптується до різних життєвих ситуацій і не виглядає надто тематично. Його доречно обрати для прогулянок містом, зустрічей із друзями або походу в кав’ярню - oversize-сорочка та зручні джинси забезпечують комфорт на цілий день.

Образ також підійде для поїздок за місто чи подорожей, зокрема для заміського відпочинку або фотопрогулянок, де ковбойська естетика виглядає особливо органічно.

Крім того, він стане вдалим вибором для неформальних заходів, фестивалів або творчих подій, де цінується індивідуальний стиль і свобода самовираження.

Як створити образ у стилі вестерн: модний приклад від колишньої РозовогоМерзлікіна продемонструвала "лук", який легко повторити (фото: instagram.com/oliamerzlikina)

