Мода и красота

Как выглядит самая модная обувь на зиму 2026: Витвицкая задает тренды

Вторник 06 января 2026 13:55
UA EN RU
Как выглядит самая модная обувь на зиму 2026: Витвицкая задает тренды Соломия Витвицкая (фото: instagram.com/solomiyavitvitvitska)
Автор: Катерина Собкова

Телеведущая Соломия Витвицкая в очередной раз демонстрирует, как актуальные тренды могут органично вписываться в повседневный зимний гардероб. В этом сезоне она делает ставку на сапоги-"козаки" - обувь, которая закрепилась в списке главных must-have зимы 2025-2026.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Сапоги-"козаки" - тренд зимы 2026 года

Витвицкая выбрала замшевые "козаки" или, как их еще называют, ковбойские сапоги.

Это обувь песочно-коричневого оттенка - универсального и одновременно трендового цвета, который легко сочетается с базовой зимней палитрой. Модель отличается несколькими характерными деталями, которые делают ее актуальной именно в этом сезоне.

Прежде всего, речь идет о скошенном каблуке, который обеспечивает стабильность и комфорт во время ежедневной носки. Такой каблук выглядит сдержанно, но добавляет силуэту структурированности.

Не менее важной деталью является широкое голенище - оно создает ощущение расслабленности, визуально делает ногу более хрупкой и позволяет легко заправлять внутрь брюки или леггинсы.

Завершает образ узкий, слегка заостренный носок, который добавляет обуви элегантности и делает ее уместной не только в casual-"луках", но и в более собранных городских образах.

Как выглядит самая модная обувь на зиму 2026: Витвицкая задает трендыСоломия Витвицкая показала модные сапоги (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

С чем носить ковбойские сапоги

Повседневный образ

Соломия Витвицкая мастерски использует сапоги-"козаки" как универсальную стилистическую базу.

В повседневном варианте она сочетает их с объемным удлиненным свитером - зеленым или красным с принтом - и темными леггинсами. Такое сочетание позволяет сохранить баланс между комфортом и актуальным видом, что особенно важно в зимний период.

Для верхней одежды ведущая выбирает объемный дутый пуховик темно-серого цвета.

Это еще один трендовый элемент сезона, который хорошо работает в паре с более массивной обувью и поддерживает общую идею oversize-силуэтов.

Завершает образ яркая красная шапка, перекликающаяся с принтом на свитере и добавляющая городскому луку динамики.

Как выглядит самая модная обувь на зиму 2026: Витвицкая задает трендыСоломия Витвицкая задает тренды (скриншот)

Праздничный "лук"

При этом Витвицкая показывает, что казаки могут работать не только в casual-формате, но и в более нарядных образах. Один из таких примеров - сочетание ковбойских сапог с платьем-вышиванкой длины миди.

В этом случае обувь становится частью стиля этношик, где современные модные элементы сочетаются с традиционными мотивами. Контраст между фактурной замшей сапог и элегантной черно-красной вышивкой создает самобытный и взвешенный образ "на выход".

Как выглядит самая модная обувь на зиму 2026: Витвицкая задает трендыТелеведущая показала праздничный "лук" с сапогами (фото: instagram.com/solomiyavitvitvitska)

Такой стилистический прием доказывает, что сапоги-"козаки" способны заменить классические каблуки даже на торжественных мероприятиях, не теряя женственности и изысканности. Они добавляют образу характера, при этом оставаясь комфортными и практичными.

Популярность "козаков" в этом сезоне объясняется их универсальностью. Они постепенно перешли из категории сугубо осенней обуви в полноценный зимний вариант, ведь одинаково удачно сочетаются с джинсами, трикотажными платьями, юбками миди и даже элементами делового гардероба.

Отсутствие массивной металлической фурнитуры, присущей классическим ковбойским моделям, делает такие сапоги более сдержанными и более адаптивными к городскому стилю.

Как выглядит самая модная обувь на зиму 2026: Витвицкая задает трендыСоломия Витвицкая (фото: instagram.com/solomiyavitvitvitska)

Соломия Витвицкая Модные тренды Стиль жизни Тренды
