Джинсы и "кожанка": как повторить "лук" Поляковой с базовыми вещами на весну

07:15 22.03.2026 Вс
2 мин
Этот простой микс вещей вдруг стал главным трендом весны - и дело в деталях
aimg Катерина Собкова
Джинсы и "кожанка": как повторить "лук" Поляковой с базовыми вещами на весну Оля Полякова (коллаж: РБК-Украина)

Украинская певица Оля Полякова показала стильный весенний образ из базовых вещей, который легко повторить. Речь идет о сочетании джинсов, кожаной куртки и акцентных деталей, формирующих актуальный силуэт сезона 2026.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Больше интересного: Такие брюки точно найдутся в вашем шкафу: Катя Осадчая показала, как их носить

Какой "лук" выбрала Полякова

Базовые вещи могут выглядеть эффектно, если правильно их сочетать - и примером этого стал свежий образ Оли Поляковой.

Певица сделала ставку на простые, но трендовые элементы гардероба, которые вместе создают современный и одновременно универсальный лук.

Основой образа стала кожаная куртка-косуха. Такой фасон этой весной является одним из самых актуальных, ведь добавляет образу расслабленности и позволяет комбинировать куртку с объемными вещами. Кроме того, массивные молнии и грубая фактура кожи делают образ более выразительным.

Чтобы смягчить этот эффект, Полякова выбрала светлый трикотажный джемпер с фактурной отделкой. Легкий эффект небрежности, такой как необработанные края, создает интересный контраст с грубой кожей.

Именно такая игра фактур - один из ключевых приемов, который используют стилисты.

Джинсы и &quot;кожанка&quot;: как повторить &quot;лук&quot; Поляковой с базовыми вещами на веснуОля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Не менее важной частью образа стали широкие голубые джинсы. Светлый деним и свободный крой остаются среди главных трендов 2026 года. Они помогают сбалансировать объемный верх и при этом делают силуэт более современным.

Отдельную роль в этом "луке" играют аксессуары. Массивные солнцезащитные очки добавляют загадочности, а длинные цепочки и кулоны поверх трикотажа создают легкое настроение. Именно детали делают базовый образ модным.

Джинсы и &quot;кожанка&quot;: как повторить &quot;лук&quot; Поляковой с базовыми вещами на веснуПолякова показала модный образ на весну 2026 (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Стилисты советуют обратить внимание на баланс пропорций: если верх и низ объемные, стоит добавить акцент на лицо или украшения, чтобы образ не выглядел перегруженным.

Также важно сочетать разные фактуры - кожу, деним, трикотаж - это добавляет глубины даже самым простым комбинациям.

Сочетание голубых джинсов, черной кожаной куртки и светлого верха уже называют универсальной формулой весеннего гардероба. Такой образ легко адаптировать под повседневный стиль - от прогулок по городу до неформальных встреч.

Джинсы и &quot;кожанка&quot;: как повторить &quot;лук&quot; Поляковой с базовыми вещами на веснуПолякова задает тренды (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Еще больше интересного:

Маша Ефросинина показала базовые вещи на весну, которые работают всегда

Три вещи на весну 2026, которые мгновенно спасут любой образ.

Новости
США стерли Иран с лица земли, - Трамп
США стерли Иран с лица земли, - Трамп
Аналитика
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО