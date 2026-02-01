ua en ru
Как носить объемную шубу зимой: стильный "лук" невесты Роналду

Воскресенье 01 февраля 2026 14:33
Как носить объемную шубу зимой: стильный "лук" невесты Роналду Джорджина Родригес (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Невеста легендарного португальского футболиста Криштиану Роналду, модель и блогерша Джорджина Родригес продемонстрировала стильный зимний "лук" с объемной шубой из экомеха. Монохромная база, леггинсы и крупные аксессуары помогают сохранить пропорции и подчеркнуть утонченность силуэта.

Подробнее об этом читайте в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Монохромная база

Джорджина часто строит образ на однотонной базе, выбирая облегающие комплекты под объемную шубу. Такой прием создает длинную, плавную вертикаль, которая визуально вытягивает силуэт и делает его гармоничным.

Монохромная основа работает как естественный корректор пропорций: фигура выглядит стройнее, а образ - более целостным.

Как носить объемную шубу зимой: стильный &quot;лук&quot; невесты РоналдуНевеста Роналду Джорджина Родригес (фото: instagram.com/georginagio)

Акцент на ноги

Чтобы балансировать объем шубы, Джорджина отдает предпочтение узким брюкам или леггинсам. Этот контраст позволяет избежать эффекта громоздкости и сохранить легкость образа. Одновременно такой прием подчеркивает изящество линий и добавляет динамики в повседневный или вечерний "лук".

Как носить объемную шубу зимой: стильный &quot;лук&quot; невесты РоналдуДжорджина Родригес показала, с чем носить шубу (фото: instagram.com/georginagio)

Изящная прическа

Чтобы не перегружать плечи и шею, Джорджина часто собирает волосы в гладкий пучок или элегантный хвост.

Это позволяет открыть линию шеи, сделать образ более аккуратным и подчеркнуть женственность, не отвлекая внимание от объемной верхней одежды.

Аксессуары

Еще один секрет стильного образа - правильные аксессуары. Отметим, что большие сумки без лишних принтов идеально подходят к объемной шубе. Они подчеркивают целостность фигуры, не перегружают образ и добавляют лаконичности, особенно в городских "луках".

Как носить объемную шубу зимой: стильный &quot;лук&quot; невесты РоналдуДжорджина Родригес (фото: instagram.com/georginagio)

Главное правило текстур

Качественное объемное пальто или шуба должны быть выполнены из плотного материала, который держит форму. Экомех или плотная ткань сохраняет контур силуэта, выглядит опрятно и позволяет сочетать верхнюю одежду с любыми аксессуарами и нижней частью образа без риска развалить пропорции.

Образ Джорджины Родригес доказывает, что даже самую объемную верхнюю одежду можно носить стильно и современно.

Правильная база, акценты на нижней части, продуманные аксессуары и плотная фактура шубы помогают создать элегантный лук, который выглядит дорого и гармонично даже в повседневной жизни.

Как носить объемную шубу зимой: стильный &quot;лук&quot; невесты РоналдуДжорджина Родригес (фото: instagram.com/georginagio)

