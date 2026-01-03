ua en ru
Как выглядеть стильно в горах: зимний total white look от жены Решетника

Суббота 03 января 2026 16:28
Кристина Решетник (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Автор: Катерина Собкова

Зимний отдых в горах - не повод отказываться от стильных образов. Жена известного телеведущего Григория Решетника показала, как total white look может сочетать комфорт, тепло и элегантность даже во время прогулок в морозную погоду.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Белый монохром - главный акцент образа

Для прогулки по заснеженным горным дорогам Кристина выбрала полностью белоснежный образ в формате total white.

Такая цветовая гамма выглядит особенно эффектно на фоне зимнего леса и снежных склонов, добавляя кадрам чистоты, свежести и визуальной легкости.

Белый цвет не только подчеркивает зимнюю атмосферу, но и создает ощущение спокойствия и гармонии.

Кристина Решетник (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Пуховик как база зимнего "лука"

Центральным элементом образа стала короткая объемная куртка-пуховик молочного оттенка. Модель с большим уютным капюшоном выглядит стильно и одновременно практично - она надежно защищает от ветра и снега, что особенно важно во время активного отдыха в горах.

Такой фасон остается актуальным уже несколько сезонов подряд и отлично сочетается со спортивным и casual-гардеробом.

Жена Решетника показала стильный лук (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Комфортный базовый слой комфортный

Под курткой Кристина выбрала удобный спортивный костюм в светлой гамме. Худи с капюшоном и широкие брюки свободного кроя обеспечивают максимальный комфорт и свободу движений, что делает образ идеальным для долгих прогулок на свежем воздухе.

Именно такие комплекты все чаще становятся основой зимних луков не только для отдыха, но и для городской жизни.

"Лук" жены Решетника (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Минимализм в деталях

Особого внимания заслуживает сдержанность в деталях. Кристина отказалась от ярких аксессуаров, сделав ставку на естественность. Распущенные волосы и минимум макияжа добавляют образу искренности и легкости, а также подчеркивают естественную красоту.

Такой подход полностью соответствует современным трендам, где главную роль играют комфорт и натуральность.

Кристина Решетник (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Уют и женственность даже в мороз

Выбранный лук не только выглядит стильно, но и подчеркивает хрупкость Кристины, создавая ощущение уюта даже во время прогулки у горной автодороги в морозную погоду. Ее образ - удачный пример того, как совместить практичность, тепло и элегантность в зимнем гардеробе.

Зимний total white look в исполнении Кристины Решетник еще раз доказывает: даже для активного отдыха в горах можно выбрать лук, который будет не только удобным, но и модным.

Жена Решетника задает тренды (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

