Как выглядеть стильно в горах: зимний total white look от жены Решетника
Зимний отдых в горах - не повод отказываться от стильных образов. Жена известного телеведущего Григория Решетника показала, как total white look может сочетать комфорт, тепло и элегантность даже во время прогулок в морозную погоду.
Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.
Белый монохром - главный акцент образа
Для прогулки по заснеженным горным дорогам Кристина выбрала полностью белоснежный образ в формате total white.
Такая цветовая гамма выглядит особенно эффектно на фоне зимнего леса и снежных склонов, добавляя кадрам чистоты, свежести и визуальной легкости.
Белый цвет не только подчеркивает зимнюю атмосферу, но и создает ощущение спокойствия и гармонии.
Кристина Решетник (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Пуховик как база зимнего "лука"
Центральным элементом образа стала короткая объемная куртка-пуховик молочного оттенка. Модель с большим уютным капюшоном выглядит стильно и одновременно практично - она надежно защищает от ветра и снега, что особенно важно во время активного отдыха в горах.
Такой фасон остается актуальным уже несколько сезонов подряд и отлично сочетается со спортивным и casual-гардеробом.
Жена Решетника показала стильный лук (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Комфортный базовый слой комфортный
Под курткой Кристина выбрала удобный спортивный костюм в светлой гамме. Худи с капюшоном и широкие брюки свободного кроя обеспечивают максимальный комфорт и свободу движений, что делает образ идеальным для долгих прогулок на свежем воздухе.
Именно такие комплекты все чаще становятся основой зимних луков не только для отдыха, но и для городской жизни.
"Лук" жены Решетника (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Минимализм в деталях
Особого внимания заслуживает сдержанность в деталях. Кристина отказалась от ярких аксессуаров, сделав ставку на естественность. Распущенные волосы и минимум макияжа добавляют образу искренности и легкости, а также подчеркивают естественную красоту.
Такой подход полностью соответствует современным трендам, где главную роль играют комфорт и натуральность.
Кристина Решетник (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Уют и женственность даже в мороз
Выбранный лук не только выглядит стильно, но и подчеркивает хрупкость Кристины, создавая ощущение уюта даже во время прогулки у горной автодороги в морозную погоду. Ее образ - удачный пример того, как совместить практичность, тепло и элегантность в зимнем гардеробе.
Зимний total white look в исполнении Кристины Решетник еще раз доказывает: даже для активного отдыха в горах можно выбрать лук, который будет не только удобным, но и модным.
Жена Решетника задает тренды (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Вас также может заинтересовать
- Жена Решетника показалась в черном костюме с блестками
- Как выбрать стильный пуховик на зиму 2026
- Оля Полякова показала, как шуба становится главным акцентом новогоднего образа.