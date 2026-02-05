Стильный total look жены Решетника: как носить экокожу в 2026-м

Жена известного телеведущего Григория Решетника показала, как носить total look из экокожи в 2026 году. Ее образ - это идеальное сочетание актуальных трендов, где главную роль играют фактура экокожи и самый стильный цвет сезона - глубокий шоколадный.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Какой "лук" выбрала Кристина Решетник

Материал - экокожа

Кристина выбрала выразительную кожаную фактуру, которая уже несколько сезонов остается фаворитом моды.

Экокожа выглядит статусно и дорого, но при этом является более практичной и легкой альтернативой натуральной коже. Такой материал идеально подходит для межсезонья, когда нужна защита от ветра, но не хочется отказываться от стильного вида.

Трендовый коричневый

Вместо традиционного черного акцент сделан на теплом шоколадном оттенке. Этот цвет придает образу мягкости, делает монохромный total look более изысканным и дорогим.

Глубокий коричневый в сочетании с экокожей подчеркивает женственность и добавляет образу современности, что соответствует главным трендам 2026 года.

Кристина Решетник показала шикарный total look из экокожи (скриншот)

Игра объемов

Образ состоит из свободной кожаной куртки-бомбера с акцентными рукавами и юбки в длине миди.

Такой силуэт визуально подчеркивает хрупкость фигуры, даже несмотря на плотность материала. Свободные линии куртки позволяют создать комфортный и современный образ, а юбка добавляет женственности и утонченности.

Стильные детали

Комплект Кристины дополнен замшевыми сапогами в тон, что создает интересную игру контрастных фактур - глянцевая экокожа и матовая замша. Такие детали делают total look более живым и стильным, подчеркивая вкус владелицы.

Миниатюрные аксессуары или минималистичные украшения лишь усиливают эффект, не отвлекая внимание от главного элемента - кожи.

Почему кожаный образ работает

Этот выход Кристины Решетник демонстрирует, как можно носить total leather, оставаясь женственной, элегантной и современной. Важно правильно сочетать фактуры и цвета, чтобы образ не выглядел "тяжелым".

Ее стильный аутфит - пример для тех, кто хочет выглядеть стильно и современно, не отказываясь от комфорта и практичности. Total look из экокожи в глубоком шоколадном оттенке можно носить и на каждый день, и на выход, сочетая его с аксессуарами, подчеркивающими индивидуальность.

Кристина Решетник в шоколадном бомбере и юбке миди (скриншот)