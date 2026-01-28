Юлия Левченко завоевала "золото" на первом турнире сезона-2026
Украинская легкоатлетка Юлия Левченко успешно открыла международный сезон 2026 года. На соревнованиях в немецком Коттбусе украинка продемонстрировала высокий уровень подготовки и поднялась на высшую ступеньку пьедестала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат соревнований.
Уверенное доминирование в секторе
Старт зимнего сезона на Internationales Springer-Meeting стал для Левченко победным. Украинка начала выступления с отметки 1.75 м, которую, как и следующую высоту 1.80 м, преодолела без единой ошибки.
Стабильность Юлии стала ключевым фактором в борьбе с мощными оппонентками, среди которых была призер мирового первенства Лиа Апостоловски.
Переломным моментом соревнований стала высота 1.88 м. Пока конкурентки допускали ошибки, Левченко продолжала "чистую" серию, покоряя планку с первой попытки.
Это позволило ей гарантировать себе место в тройке лучших вместе с немецкими прыгуньями Бьянкой Стихлинг и Имке Оннен.
Путь к "золоту" и финальный результат
Борьба за лидерство обострилась на высоте 1.91 м. Юлия и хозяйка сектора Имке Оннен преодолели ее с первой попытки, тогда как Стихлинг выбыла из борьбы, забрав бронзовую награду.
Судьбу титула решила планка на отметке 1.94 м. Левченко оказалась единственной спортсменкой, которой покорилась эта высота, что и зафиксировало ее итоговую победу.
Internationales Springer-Meeting. Результаты:
- Юлия Левченко (Украина) - 1.94 м
- Имке Оннен (Германия) - 1.91 м
- Бьянка Стихлинг (Германия) - 1.88 м
Напомним, что прошлый год стал для Юлии периодом возвращения в элиту: она снова покорила двухметровую высоту и остановилась в шаге от медалей на чемпионате мира, заняв пятое место.
Нынешний успех в Германии подтверждает амбиции украинки на текущий соревновательный цикл.
