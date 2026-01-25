ua en ru
Вс, 25 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Упал один из старейших рекордов в легкой атлетике: видео исторического выступления

Воскресенье 25 января 2026 12:05
UA EN RU
Упал один из старейших рекордов в легкой атлетике: видео исторического выступления Джош Гоуи (фото: instagram.com/joshhoey21)
Автор: Андрей Костенко

Действующий чемпион мира в беге на 800 метров - американец Джош Гоуи установил новый мировой рекорд в помещении, который держался почти три десятилетия. Событие произошло во время этапа Золотого легкоатлетического тура в Бостоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на World Athletics.

Первый старт сезона - и рекорд

Забег в Бостоне стал для Гоуи первым официальным стартом в 2026 году. Последний раз американец соревновался в декабре, когда также в Бостоне установил мировой рекорд на дистанции 600 метров в помещении. Кроме того, он показал лучший результат в беге на милю во время марафонского старта в США.

На дистанции 800 метров Гоуи не выступал с августа - последний раз он бежал на этапе Бриллиантовой лиги в Цюрихе, где финишировал в топ-8.

Как было обновлено мировое достижение

Перед стартом сезона Гоуи владел вторым лучшим результатом в истории бега на 800 метров в помещении - 1:43.24 минуты. Это время он показал на чемпионате США в феврале 2025 года.

Впрочем, уже в первом забеге нового сезона американец значительно улучшил показатель, пробежав дистанцию за 1:42.50 минуты. Таким образом Гоуи превзошел 29-летний мировой рекорд датчанина Уилсона Кипкетера, установленный еще в 1997 году, на 0.17 секунды.

После финиша Гоуи поделился эмоциями от забега:

"На последних 200 метрах я почувствовал поддержку публики и результат работы, которую проделал за предыдущие несколько месяцев. Выложился на полную и очень рад, что установил это время", - заявил американец.

Еще один рекорд в Бостоне

Бостонский этап Золотого тура запомнился еще одним историческим достижением. Американец Хоббс Кесслер установил новый мировой рекорд на дистанции 2000 метров - 4:48.79 минуты.

Он улучшил предыдущий рекорд эфиопа Кененисы Бекеле, державшийся с 2007 года, более чем на одну секунду.

Кто такой Джош Гоуи

26-летний американский легкоатлет, специализирующийся на беге на средние дистанции.

В 2025 году стал чемпионом мира в беге на 800 метров в помещении. Свой титул он будет защищать в марте на очередном мировом первенстве, которое состоится в польском Торуне.

Кроме этого, он владеет:

  • мировым рекордом в беге на 600 метров в помещении - 1:12.84
  • рекордом США в беге на 1000 метров в помещении - 2:14.48

Гоуи считается одним из ведущих бегунов мира на средних дистанциях и одним из главных фаворитов международных стартов сезона.

Ранее мы рассказали, как Ярослава Магучих открыла сезон с рекорда и победы на Мемориале Демьянюка.

Также Марина Бех-Романчук поделилась своей версией допингового скандала.

Читайте РБК-Украина в Google News
Легкая атлетика Рекорды
Новости
После атаки РФ в Киеве без отопления остаются 1676 многоэтажек, - Кличко
После атаки РФ в Киеве без отопления остаются 1676 многоэтажек, - Кличко
Аналитика
До весны в Киеве могут закрыться 20% заведений: как рестораны выживают без света
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина До весны в Киеве могут закрыться 20% заведений: как рестораны выживают без света