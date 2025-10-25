ua en ru
Сенсация тура: черкасский ЛНЗ возглавил Премьер-Лигу

Суббота 25 октября 2025 17:19
Сенсация тура: черкасский ЛНЗ возглавил Премьер-Лигу ЛНЗ возглавил Украинскую Премьер-Лигу (фото: fc-lnz.com)
Автор: Екатерина Урсатий

Черкасский ЛНЗ стал новым единоличным лидером Украинской Премьер-лиги. В матче 10-го тура команда Виталия Пономарева одолела харьковский "Металлист 1925" со счетом 1:0.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Единственный гол решил судьбу встречи

Поединок состоялся 25 октября в Киеве. Обе команды претендуют на места в еврокубковой зоне, поэтому игра получилась напряженной и равной.

Единственный мяч во встрече на 62-й минуте забил нигерийский нападающий Проспер Обах, воспользовавшись точной передачей вратаря Алексея Паламарчука.

После этого ЛНЗ уверенно удержал преимущество, хотя хозяева пытались сравнять счет до последних минут.

ЛНЗ - новый лидер чемпионата

Победа позволила черкасскому клубу набрать 20 очков и временно возглавить турнирную таблицу УПЛ. "Кривбасс", "Шахтер" и "Динамо" отстают, но свои матчи 10-го тура еще не сыграли.

Турнирная таблица УПЛ после матча "Металлист 1925" - ЛНЗ:

  1. ЛНЗ - 20 очков (10 матчей)
  2. "Полесье" - 19 очков (10 матчей)
  3. "Кривбасс" - 19 очков (9 матчей)
  4. "Шахтер" - 18 очков (9 матчей)
  5. "Динамо" - 17 очков (9 матчей)
  6. "Металлист 1925" - 16 очков (10 матчей)
  7. "Колос" - 14 очков (9 матчей)
  8. "Заря" - 13 очков (10 матчей)
  9. "Оболонь-Бровар" - 13 очков (10 матчей)
  10. "Карпаты" - 12 очков (10 матчей)
  11. "Кудривка" - 11 очков (9 матчей)
  12. "Верес" - 10 очков (10 матчей)
  13. "Эпицентр" - 9 очков (10 матчей)
  14. "Александрия" - 8 очков (10 матчей)
  15. "Рух" - 7 очков (10 матчей)
  16. "Полтава" - 4 очков (9 матчей)

Что дальше

ЛНЗ удержит первое место как минимум до воскресенья, 26 октября, когда свои матчи проведут главные конкуренты. "Динамо" встретится с "Кривбассом", а "Шахтер" сыграет против "Кудривки".

Следующий поединок черкасская команда проведет 29 октября в Кубке Украины, где в 1/8 финала встретится с "Рухом".

Ранее мы сообщали, как изменилась таблица Лиги конференций после поражений "Шахтера" и "Динамо".

Кроме того, читайте о том, как "Шахтер" расследует скандал с Ефимом Коноплей, который лайкал российские видео.

