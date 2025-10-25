Сенсация тура: черкасский ЛНЗ возглавил Премьер-Лигу

Черкасский ЛНЗ стал новым единоличным лидером Украинской Премьер-лиги. В матче 10-го тура команда Виталия Пономарева одолела харьковский "Металлист 1925" со счетом 1:0.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Единственный гол решил судьбу встречи

Поединок состоялся 25 октября в Киеве. Обе команды претендуют на места в еврокубковой зоне, поэтому игра получилась напряженной и равной.

Единственный мяч во встрече на 62-й минуте забил нигерийский нападающий Проспер Обах, воспользовавшись точной передачей вратаря Алексея Паламарчука.

После этого ЛНЗ уверенно удержал преимущество, хотя хозяева пытались сравнять счет до последних минут.

ЛНЗ - новый лидер чемпионата

Победа позволила черкасскому клубу набрать 20 очков и временно возглавить турнирную таблицу УПЛ. "Кривбасс", "Шахтер" и "Динамо" отстают, но свои матчи 10-го тура еще не сыграли.

Турнирная таблица УПЛ после матча "Металлист 1925" - ЛНЗ:

ЛНЗ - 20 очков (10 матчей) "Полесье" - 19 очков (10 матчей) "Кривбасс" - 19 очков (9 матчей) "Шахтер" - 18 очков (9 матчей) "Динамо" - 17 очков (9 матчей) "Металлист 1925" - 16 очков (10 матчей) "Колос" - 14 очков (9 матчей) "Заря" - 13 очков (10 матчей) "Оболонь-Бровар" - 13 очков (10 матчей) "Карпаты" - 12 очков (10 матчей) "Кудривка" - 11 очков (9 матчей) "Верес" - 10 очков (10 матчей) "Эпицентр" - 9 очков (10 матчей) "Александрия" - 8 очков (10 матчей) "Рух" - 7 очков (10 матчей) "Полтава" - 4 очков (9 матчей)

Что дальше

ЛНЗ удержит первое место как минимум до воскресенья, 26 октября, когда свои матчи проведут главные конкуренты. "Динамо" встретится с "Кривбассом", а "Шахтер" сыграет против "Кудривки".

Следующий поединок черкасская команда проведет 29 октября в Кубке Украины, где в 1/8 финала встретится с "Рухом".