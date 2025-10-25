Сенсация тура: черкасский ЛНЗ возглавил Премьер-Лигу
Черкасский ЛНЗ стал новым единоличным лидером Украинской Премьер-лиги. В матче 10-го тура команда Виталия Пономарева одолела харьковский "Металлист 1925" со счетом 1:0.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.
Единственный гол решил судьбу встречи
Поединок состоялся 25 октября в Киеве. Обе команды претендуют на места в еврокубковой зоне, поэтому игра получилась напряженной и равной.
Единственный мяч во встрече на 62-й минуте забил нигерийский нападающий Проспер Обах, воспользовавшись точной передачей вратаря Алексея Паламарчука.
После этого ЛНЗ уверенно удержал преимущество, хотя хозяева пытались сравнять счет до последних минут.
ЛНЗ - новый лидер чемпионата
Победа позволила черкасскому клубу набрать 20 очков и временно возглавить турнирную таблицу УПЛ. "Кривбасс", "Шахтер" и "Динамо" отстают, но свои матчи 10-го тура еще не сыграли.
Турнирная таблица УПЛ после матча "Металлист 1925" - ЛНЗ:
- ЛНЗ - 20 очков (10 матчей)
- "Полесье" - 19 очков (10 матчей)
- "Кривбасс" - 19 очков (9 матчей)
- "Шахтер" - 18 очков (9 матчей)
- "Динамо" - 17 очков (9 матчей)
- "Металлист 1925" - 16 очков (10 матчей)
- "Колос" - 14 очков (9 матчей)
- "Заря" - 13 очков (10 матчей)
- "Оболонь-Бровар" - 13 очков (10 матчей)
- "Карпаты" - 12 очков (10 матчей)
- "Кудривка" - 11 очков (9 матчей)
- "Верес" - 10 очков (10 матчей)
- "Эпицентр" - 9 очков (10 матчей)
- "Александрия" - 8 очков (10 матчей)
- "Рух" - 7 очков (10 матчей)
- "Полтава" - 4 очков (9 матчей)
Что дальше
ЛНЗ удержит первое место как минимум до воскресенья, 26 октября, когда свои матчи проведут главные конкуренты. "Динамо" встретится с "Кривбассом", а "Шахтер" сыграет против "Кудривки".
Следующий поединок черкасская команда проведет 29 октября в Кубке Украины, где в 1/8 финала встретится с "Рухом".
