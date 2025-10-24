Свежий рейтинг самых дорогих клубов мира и Украины: где в списке "Динамо" и "Шахтер"
После всех основных осенних обновлений стоимостей футболистов, известный статистический портал Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих клубов мира по стоимости составов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статистический сайт.
Кто на вершине
В первую десятку вошли сразу шесть представителей английской Премьер-лиги. Но лидером остается мадридский "Реал".
Кроме того, в топ-10 попали французский ПСЖ, испанская "Барселона" и немецкая "Бавария".
Топ-20 клубов мира по стоимости составов
- "Реал" - 1,4 млрд евро
- "Арсенал" - 1,31 млрд
- "Манчестер Сити" - 1,21 млрд
- "Ливерпуль" - 1,15 млрд
- ПСЖ - 1,15 млрд
- "Челси" - 1,14 млрд
- "Барселона" - 1,11 млрд
- "Бавария" - 952 млн
- "Тоттенхэм" - 921 млн
- "Ньюкасл" - 750 млн
- "Манчестер Юнайтед" - 730 млн
- "Интер" - 694 млн
- "Ноттингем Форест" - 644 млн
- "Атлетико" - 624 млн
- "Ювентус" - 603 млн
- "Астон Вилла" - 546 млн
- "Брайтон" - 521 млн
- "Наполи" - 503 млн
- "Боруссия Д - 501 млн
- "Кристал Пэлас" - 484 млн
Где украинские гранды
Самым дорогим украинским клубом остается донецкий "Шахтер". Стоимость его футболистов оценивается в 152,4 млн евро - и это 80-е место в мире.
Киевское "Динамо" с показателем 79,05 млн в топ-100 не попало.
Сколько стоят клубы УПЛ
По данным того же рейтинга, третьей по стоимости украинской командой является житомирское "Полесье" (29,6 млн евро). В топ-5 отечественного списка также входят львовские "Карпаты" (16,9 млн) и харьковский "Металлист 1925" (16,5 млн).
Интересно, что некоторые клубы УПЛ уступают по стоимости составов представителям Первой лиги.
Топ-20 самых дорогих клубов Украины
- "Шахтер" (Донецк) - 152,40 млн евро
- "Динамо" (Киев) - 79,05 млн евро
- "Полесье" (Житомир) - 29,60 млн евро
- "Карпаты" (Львов) - 16,90 млн евро
- "Металлист 1925" (Харьков) - 16,50 млн евро
- ЛНЗ (Черкассы) - 13,18 млн
- "Колос" (Ковалевка) - 11,35 млн
- "Кривбасс" (Кривой Рог) - 11,15 млн
- "Заря" (Луганск) - 10,85 млн
- "Рух" (Львов) - 10,55 млн
- "Александрия" - 10,38 млн
- "Верес" (Ровно) - 7,50 млн
- "Оболонь" (Киев) - 6,95 млн
- "Буковина" (Черновцы) - 6,88 млн
- "Эпицентр" (Кам.-Подол.) - 6,30 млн
- "Черноморец" (Одесса) - 5,49 млн
- "Левый Берег" (Киев) - 5,15 млн
- "Кудривка" - 4,75 млн
- "Полтава" - 4,00 млн
- "Ингулец" (Петрово) - 3,39 млн
Ранее мы сообщали, как изменилась таблица Лиги конференций после поражений "Шахтера" и "Динамо".
Также смотрите все результаты 3 тура Лиги чемпионов и обновленную турнирную таблицу.