"Динамо" разнесло "Кривбасс" в УПЛ: Ярмоленко вернулся и забил (видео)
Киевское "Динамо" в 10-м туре УПЛ одержало первую победу в шести последних матчах. На родном поле был бит лидер чемпионата после 9-ти туров - криворожский "Кривбасс".
УПЛ, 10-й тур
"Динамо" - "Кривбасс" - 4:0
Голы: Попов, 15, Караваев, 25, Ярмоленко, 32, Герреро, 90+1
Эксперимент Шовковского
Главный тренер киевлян Александр Шовковский удивил составом на матч. Впервые за долгое время в старте вышел Андрей Ярмоленко - и не на привычном фланге, а в роли центрального нападающего. Справа в атаке сыграл Владислав Кабаев.
Смелое решение дало результат. Ярмоленко сначала заработал угловой, который стал результативным, а затем забил сам - свой первый гол в текущем сезоне и 115-й - в УПЛ. Вместе с Кабаевым он разыграл блестящую комбинацию, которая фактически сняла вопрос о победителе.
Полное преимущество "Динамо"
Киевляне уверенно контролировали игру, эффективно прессингуя соперников. Тройка Ярмоленко - Буяльский - Кабаев не давала "Кривбассу" свободного пространства для развития атак.
Точку в матче поставил Эдуардо Герреро, который не забивал еще с августа.
Турнирное положение
После этой победы "Динамо" поднялось на второе место в турнирной таблице, отставая от "Шахтера" лишь на одно очко.
Уже в ближайшее время команды встретятся дважды - сначала в Кубке Украины (29 октября), а затем в центральном матче следующего тура УПЛ (2 ноября).
