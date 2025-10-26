ua en ru
"Динамо" разнесло "Кривбасс" в УПЛ: Ярмоленко вернулся и забил (видео)

Воскресенье 26 октября 2025 19:59
UA EN RU
"Динамо" разнесло "Кривбасс" в УПЛ: Ярмоленко вернулся и забил (видео) Фото: Андрей Ярмоленко (УПЛ)
Автор: Андрей Костенко

Киевское "Динамо" в 10-м туре УПЛ одержало первую победу в шести последних матчах. На родном поле был бит лидер чемпионата после 9-ти туров - криворожский "Кривбасс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

УПЛ, 10-й тур

"Динамо" - "Кривбасс" - 4:0

Голы: Попов, 15, Караваев, 25, Ярмоленко, 32, Герреро, 90+1

Эксперимент Шовковского

Главный тренер киевлян Александр Шовковский удивил составом на матч. Впервые за долгое время в старте вышел Андрей Ярмоленко - и не на привычном фланге, а в роли центрального нападающего. Справа в атаке сыграл Владислав Кабаев.

Смелое решение дало результат. Ярмоленко сначала заработал угловой, который стал результативным, а затем забил сам - свой первый гол в текущем сезоне и 115-й - в УПЛ. Вместе с Кабаевым он разыграл блестящую комбинацию, которая фактически сняла вопрос о победителе.

Полное преимущество "Динамо"

Киевляне уверенно контролировали игру, эффективно прессингуя соперников. Тройка Ярмоленко - Буяльский - Кабаев не давала "Кривбассу" свободного пространства для развития атак.

Точку в матче поставил Эдуардо Герреро, который не забивал еще с августа.

Турнирное положение

После этой победы "Динамо" поднялось на второе место в турнирной таблице, отставая от "Шахтера" лишь на одно очко.

Уже в ближайшее время команды встретятся дважды - сначала в Кубке Украины (29 октября), а затем в центральном матче следующего тура УПЛ (2 ноября).

Ранее мы рассказали о свежем рейтинге самых дорогих футбольных клубов мира и Украины.

Также читайте, как "Динамо" U-19 вырвало победу в меньшинстве в Юношеской лиге УЕФА.

