ADAM в коме: Parfeniuk раскрыл, как началась тяжелая болезнь певца

Четверг 20 ноября 2025 13:54
UA EN RU
ADAM в коме: Parfeniuk раскрыл, как началась тяжелая болезнь певца ADAM и Parfeniuk (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Вчера стало известно, что певец Михаил Клименко из группы ADAM в коме - он находится в больнице в тяжелом состоянии. Parfeniuk, с которым ADAM недавно презентовал песню "Твоя краса врятує світ", рассказал, с чего начиналась его болезнь.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на комментарий артиста проекту "ЖВЛ представляє" во время "Сніданку з 1+1".

Что Parfeniuk рассказал про болезнь ADAM

Parfeniuk (настоящее имя - Илья Перфенюк) рассказал, как началось их совместное сотрудничество, а также о том, как он заболел.

"Мы познакомились с Мишей сначала за чашечкой кофе, потом встретились на корпорате (корпоративе - ред.), потом записали трек, а потом мы ходили по радийкам (радио - ред.). У него были проблемы со спиной, он лечился очень долго, и на фоне препаратов у него возникла болезнь под названием туберкулез", - отметил артист.

Затем он отметил, что общался с Михаилом около месяца назад. Уже тогда он был в больнице.

"13 октября, за месяц до моего дня рождения, Миша написал мне поздравление и сбросил "кружок", где я увидел, что он лежит на больничной кровати. И у нас пошел диалог по поводу того, что он там забыл. Так я выяснил, что он заболел туберкулезом", - отметил Parfeniuk.

Артист также выразил поддержку родным ADAM и пожелал ему скорейшего выздоровления.

"Держитесь, мы рядом, все сейчас будут делать все, чтобы Мише стало лучше. Будем делать максимум для того, чтобы Миша встал на ноги быстрее. И хорошо, что Миша собрал таких хороших друзей. Миша выздоравливай, мы тебя очень любим и ждем", - сказал Parfeniuk.

ADAM в коме: Parfeniuk раскрыл, как началась тяжелая болезнь певцаМихаил Клименко в коме (фото: instagram.com/adamukraine)

Что известно про болезнь ADAM

Фронтмен группы ADAM, находится в коме из-за серьезных проблем со здоровьем. Артист уже два месяца борется с тяжелым заболеванием - туберкулезным менингитом.

Состояние Клименко остается стабильно тяжелым.

Врачи продолжают лечение, которое требует значительных финансовых затрат: один день пребывания в медицинском учреждении обходится более чем в 25 тысяч гривен.

Семья и друзья артиста обратились к общественности за поддержкой, подчеркивая, что любая помощь важна для продолжения длительного лечения.

