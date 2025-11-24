Популярный украинский актер попал в больницу с травмой черепа: что известно

Украинский актер Арам Арзуманян получил травму во время спектакля в Харькове. Инцидент произошел вечером 23 ноября, когда артист исполнял финальный номер. Падение в оркестровую яму завершилось повреждением головы и госпитализацией.

Детали инцидента

О происшествии первым заявило концертное агентство paleart_official, которое организует гастроли спектакля.

"Вчера, 23 ноября, в Харькове, во время исполнения финального номера спектакля "Ladies' Night", актер Арам Арзуманян случайно упал в оркестровую яму и получил травму головы. Сейчас он находится под наблюдением врачей в харьковской больнице, и его жизни ничего не угрожает", - сообщили в агентстве.

Организаторы также уточнили информацию о ближайших спектаклях.

"Спектакль "Ladies' Night" в Днепре состоится сегодня, как и планировалось. Спектакль "Особо женатый таксист", который должен был состояться 25 ноября в Одессе в Музкомедии, перенесен на 2 февраля 2026 года. Искренне извиняемся за неудобства и желаем Араму скорейшего выздоровления!", - заявили в paleart_official.

Арам Арзуманян (фото: instagram.com/paleart_official)

Арзуманян вышел на связь из больницы

После инцидента актер записал видеообращение в сторис Instagram.

На кадрах видно большой синяк под глазом. Он признался, что получил черепную травму, но старается держаться с юмором.

"Спасибо любимый Харьков, поздравляю вас. Спектакль вчера сыграли, но есть большой нюанс! Для кого-то оркестровая яма - это совсем мало, но для меня надо втрое больше лететь до дна", - сказал Арзуманян.

Арам Арзуманян (фото: instagram.com/aram_dad)

Актер уточнил, что диагноз подтвержден.

"Короче травма черепа. Сейчас в больнице лежу, восстанавливаюсь", - подчеркнул он.

Он также поблагодарил зрителей и всех, кто волнуется за его состояние.

"Спасибо всем, кто написал, и отдельное спасибо харьковскому зрителю, которые так переживают. Спасибо всем, все будет хорошо. Я восстановлюсь и буду продолжать вас веселить. Спасибо всем", - обратился артист.

Что известно об Араме Арзуманяне

Арам Арзуманян родился 4 августа 1985 года в Варташене (Азербайджан). Когда ему было три года, семья переехала в Армению, а с 1992 года живет в Украине - в селе Светлодолинское Мелитопольского района.

Еще после школы Арам пытался найти себя на сцене - играл в КВН и выступал в театральной студии АРТМУР.

Несмотря на творческое увлечение, его первая профессия связана с железной дорогой: он окончил Днепровский национальный университет железнодорожного транспорта имени Лазаряна и некоторое время работал по специальности.

Арам Арзуманян (фото: instagram.com/aram_dad)

Спорт также играл большую роль в его жизни. До ДТП в 2008 году Арзуманян занимался вольной борьбой, а после травмы перешел в пауэрлифтинг.

Он стал чемпионом Украины по жиму лежа в весовой категории до 56 кг, а в 2012 году получил звание мастера спорта Украины.

Позже актер полностью посвятил себя кино. Его дебютной работой стала лента "1+1 дома. 8 марта". Далее были роли в "Возвращении Мухтара", "Слуге народа", "Скаженому весіллі", "Великих вуйках" и других проектах.

Арам Арзуманян (фото: instagram.com/aram_dad)

В 2020 году он стал участником шоу "Танцы со звездами", хотя победы не одержал. В то же время активно начал развивать соцсети, особенно TikTok, и сегодня успешно ведет блог.

В личной жизни Арзаманян также обрел гармонию. В 2012 году он женился на Кристине Григорян. Супруги пережили несколько тяжелых потерь, но впоследствии стали родителями: в 2016 году родилась дочь Анаит, а в 2019 - сын Тигран.