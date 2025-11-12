ua en ru
Франция - Украина в отборе на ЧМ-2026: стали известны важные детали трансляции

Среда 12 ноября 2025 11:14
UA EN RU
Франция - Украина в отборе на ЧМ-2026: стали известны важные детали трансляции Фото: В первом матче Украина уступила Франции (УАФ)
Автор: Андрей Костенко

Уже завтра, 13 ноября, сборная Украины проведет важнейший поединок в квалификации чемпионата мира-2026 против сборной Франции.

Важные детали показа матча сообщил РБК-Украина официальный транслятор - медиасервис MEGOGO.

Когда состоится матч

Игра пройдет в четверг, 13 ноября, на стадионе "Парк де Пренс" в Париже. Начало запланировано на 21:45 по киевскому времени. Соперников на поле рассудит арбитр Славко Винчич из Словении.

Отметим, что ранее команды встречались друг с другом 13 раз. "Сине-желтые" смогли обыграть французов лишь однажды (в первом матче плей-офф ЧМ-2014 - 2:0). В других поединках были зафиксированы пять ничьих и семь побед "трехцветных" (общая разница мячей - 8:25 не в нашу пользу).

В последнем противостоянии с подопечными Дидье Дешама украинцы 5 сентября проиграли в польском Вроцлаве - 0:2.

Турнирное положение в отборе

Сейчас в турнирной таблице отборочной группы D "сине-желтые" занимают второе место, опережая Исландию на три очка и отставая на столько же от Франции.

По итогам групповой стадии только победитель квартета напрямую попадет на чемпионат мира. Команда, которая финиширует второй - будет играть в раунде плей-офф, где нужно будет пройти двух соперников.

Когда начнется трансляция

Футбольный вечер на MEGOGO начнется в 20:30 с предматчевой студии. Ее проведет Виталий Кравченко, а гостями станут - бывший игрок национальной команды Украины Александр Головко и футбольный эксперт Андрей Колесник. Непосредственно из столицы Франции к студии в прямом эфире присоединится корреспондентка Марина Машкина.

Сам поединок прокомментируют Вадим Скичко и Виталий Волочай.

Где смотреть игру

Прямую трансляцию матча Франция - Украина можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO при наличии подписки "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" или "MEGOPACK N+S".

Кроме того, поединок бесплатно покажут на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в Т2 и кабельных сетях, а также в прямом эфире на канале "MEGOGO Футбол Первый" и в разделе "Телевидение".

Ранее мы сообщили, что футболист сборной Украины получил престижную премию в Турции.

Также узнайте подробное расписание подготовки и решающих матчей сборной Украины в отборе на ЧМ-2026.

