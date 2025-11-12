ua en ru
"Почему №3?". Свитолина в джерси футбольной сборной Украины заинтриговала болельщиков

Среда 12 ноября 2025 12:21
UA EN RU
"Почему №3?". Свитолина в джерси футбольной сборной Украины заинтриговала болельщиков Фото: Элина Свитолина (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась в соцсети с поклонниками новыми фото, где она позирует в форме сборной Украины по футболу. В сообщении не обошлось без загадки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram теннисистки.

"Символ того, что мы вместе"

На фото Свитолина - в футболке сборной Украины из новой коллекции, которая была презентована лишь недавно. 13 ноября в Париже "сине-желтые" впервые выйдут на поле в этой форме.

"Новая джерси национальной сборной - символ того, что мы вместе. Единая команда - на поле и среди фанов! Желаю успехов нашей команде и побед", - написала Элина.

Отметим, что Свитолина, которая замужем за французским теннисистом Гаэлем Монфисом, сейчас живет в Париже, поэтому, вероятно, посетит поединок на стадионе "Парк де Пренс".

&quot;Почему №3?&quot;. Свитолина в джерси футбольной сборной Украины заинтриговала болельщиков

&quot;Почему №3?&quot;. Свитолина в джерси футбольной сборной Украины заинтриговала болельщиков

Что означает цифра 3?

На футболке, которую надела Элина - третий номер. По этому поводу теннисистка обратилась к своим поклонникам.

"Есть идеи, почему номер 3?" - спросила она.

После поста теннисистки в комментариях сразу развернулась дискуссия.

Среди популярных версий - третье место в мировом рейтинге WTA, которого Свитолина достигла в расцвете своей карьеры. Другие пользователи считают, что цифра может намекать на бронзовую медаль Олимпиады-2020. Также популярным вариантом является то, что дочери спортсменки - Скай - три года.

Напомним, что матч Франция - Украина пройдет в Париже 13 ноября и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Ранее мы сообщили о важных деталях трансляции матча Франция - Украина.

Также читайте, как Элина Свитолина получила вторую награду Heart Award за год.

