Ясиновский из "Спіймати Кайдаша" назвал самое страшное в этой войне

Суббота 06 декабря 2025 16:44
Ясиновский из "Спіймати Кайдаша" назвал самое страшное в этой войне Роман Ясиновский (фото: facebook.com/luidgu)
Автор: Полина Иваненко

Актер Роман Ясиновский, сыгравший в новом сериале "Служба 112" от ICTV2, рассказал, какой вызов войны ему труднее всего принять. Есть вещи, которые невозможно изменить, а от их осознания становится очень грустно.

Об этом Ясиновский рассказал в интервью РБК-Украина.

Какой момент в этой войне самый страшный для актера

"Для меня самое тяжелое - это потеря людей, которых я знал: Юра Филипенко, Вася Кухарский и многие другие друзья-актеры. Я не могу до конца воспринять, что их нет, они для меня живые. Эти прощания, похороны и осознание - это самое сложное", - рассказал Роман.

А еще, добавил актер, которого пугает то, что есть люди, которые пытаются не замечать войну.

"Парень, который жил в селе буквально за два дома от моей бабушки, тоже погиб. Я его очень хорошо знал, когда был маленький... Война забирает лучших, настоящих украинцев. Но самое страшное это те, кто закрывается и говорит, что для них войны не существует", - отметил Ясиновский.

Но несмотря на все мы должны выжить, рассказал актер, как нация с большой и богатой культурой, которую враг пытается уничтожить или украсть.

"Я исследовал это и понял, что русский язык имеет очень много слов с украинскими корнями, где-то 30-40%. Украинский язык ближе к древнерусскому, чем русский", - говорит Роман.

"Это исторический факт, который россиянам невыгодно признавать. Я сам переводил свои монологи с русского на украинский для спектакля "Антигона", чтобы отойти от русского. Потому что до 2022-го этот спектакль играли на украинском, русском и французском, а после полномасштабного вторжения - только на французском и украинском", - добавил он.

Напомним, актер Василий Кухарский, о котором сказал Ясиновский, умер в декабре 2023 года. Он получил тяжелое ранение, после которого медики не сумели его спасти.

Помер зірковий український актор. Він так і не оговтався після пораненняВасилий Кухарский (фото: facebook.com/OlesSanin)

А Юрия Фелипенко не стало летом этого года. Актер погиб на фронте, ему было всего 32 года.

Їхня смерть сколихнула Україну: зірки, яких ми втратили у 2025 роціЮрий Фелипенко (фото: instagram.com/y.felipenko)

