"Это потерянное время": актер Ясиновский раскритиковал новые украинские комедии

Суббота 06 декабря 2025 15:11
Роман Ясиновский (фото: instagram.com/roman_yasinovskyi)
Автор: Полина Иваненко

Актер Роман Ясиновский, который играл у Артема Головашина в "Спіймати Кайдаша", а сейчас снялся в новом сериале "Служба 112", высказался о новых комедиях. Он признался, что не видит в них смысла.

Об этом Ясиновский рассказал в интервью РБК-Украина.

От каких ролей отказывается актер

По словам Романа, он может себе позволить играть лишь в тех фильмах, в которых видит смысл. А вот новые комедии ему не нравятся.

"Бывает, читаешь сценарий и понимаешь, что это не твое. Я не понимаю сути тех примитивных комедий, которые появляются сейчас в нашем кинематографе. Для меня это потерянное время. Все в жизни должно иметь смысл: потому что жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на что-то бессмысленное", - пояснил Ясиновский.

А еще актер рассказал, что думает о деньгах и заработках. Если человек думает не только о себе, а об окружающем мире, говорит Роман, то деньги всегда будут.

&quot;Это потерянное время&quot;: актер Ясиновский раскритиковал новые украинские комедииЯсиновский ответил, как относится к деньгам (фото: пресс-служба)

"Я доволен своей жизнью, делаю максимум из того, что могу. Да, у меня есть определенные сбережения, благодаря чему смог купить жилье на окраине Киева, теперь делаю ремонт. Стараюсь быть честным с миром и собой, поэтому деньги на свои нужды имею: честно работаю в Национальном театре, за съемки в кино плачу налоги как частный предприниматель. Мне нечего скрывать", - отметил он.

По словам Ясиновского, в его жизни были разные периоды, когда даже не было денег, хотя они были очень нужны. Но все удавалось наладить.

"Не мечтаю о замках, самолетах, пароходах, я мечтаю о простых вещах: чтобы мой ребенок был счастлив, чтобы родные были здоровы. Деньги не сравнимы со временем, которое я могу провести с ребенком или любимым человеком. Если мне предложат очень дорогую, но неинтересную работу, я лучше выберу время с близкими. Но если эта работа принесет дивиденды, которые улучшат наше положение, то конечно выберу работу. Слава Богу, на мои нужды деньги есть", - рассказал актер.

