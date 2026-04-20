ua en ru
Пн, 20 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Пасха Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Звезда "МастерШеф" продался РФ: делает карьеру на рублях и молчит о войне

12:28 20.04.2026 Пн
2 мин
После участия в украинском шоу кулинар неожиданно связал свою жизнь с Москвой
aimg Иванна Пашкевич
Виктор Шайдецкий (фото: instagram.com/stbua)

Уроженец Киева и суперфиналист третьего сезона шоу "МастерШеф. Профессионалы" Виктор Шайдецкий, который в свое время получил узнаваемость среди украинских зрителей, сейчас строит карьеру в России.

Как обратили внимание пользователи Threads, повар работает бренд-шефом в московском ресторане, специализирующемся на "кухне народов Сибири", и не высказывается о полномасштабной войне, которую РФ ведет против его родной страны.

Виктор Шайдецкий из "МастерШеф" перебрался в Россию (скриншот)

В новых публикациях в соцсетях Шайдецкий преимущественно показывает блюда, процесс их приготовления и заведение, в котором работает.

Судя по геолокации на фото, в Россию он переехал примерно в 2022 году.

При этом со своей страницы кулинар не убрал фотографии, связанные с участием в украинском телешоу, а также кадры, сделанные в Украине.

В то же время тему российской агрессии против Украины он публично не комментирует.

На это обратили внимание пользователи сети, которые начали оставлять под его сообщениями возмущенные комментарии.

Виктор Шайдецкий из "МастерШеф" перебрался в Россию (скриншот)

Украинцы напоминают Шайдецкому о его происхождении и спрашивают, как он может спокойно работать в РФ, зная о ежедневных обстрелах украинских городов и гибели мирных людей.

Впрочем, как утверждают пользователи, на такие вопросы повар публично не отвечал. Зато комментарии с критикой исчезали из-под его сообщений.

Что известно о Викторе Шайдецком

Виктор начал работать в сфере гастрономии еще с 15 лет. Сначала он был официантом, а затем попал на кухню одного из киевских заведений.

В 21-летнем возрасте он стал участником третьего сезона "МастерШеф. Профессионалы" и дошел до суперфинала.

Несмотря на то, что победу в шоу он не одержал, проект стал для него важным карьерным трамплином.

Виктор Шайдецкий (фото: instagram.com/victor_shaidetsky)

В частности, после участия в программе Шайдецкий получил предложение о сотрудничестве от судьи шоу Эктора Хименеса-Браво.

Однако, похоже, дальше развивать карьеру он решил уже за пределами Украины - и сейчас связывает свою профессиональную жизнь с Россией.

Еще больше интересного:

Финалистку "Голоса країни" жестко разнесли из-за песни о "братстве" Беларуси с РФ

Скандал вокруг хита DREVO: российский артист поплатился за плагиат "Энкараписты"

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
МастерШеф Война в Украине Звёзды
