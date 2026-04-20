Звезда "МастерШеф" продался РФ: делает карьеру на рублях и молчит о войне
Уроженец Киева и суперфиналист третьего сезона шоу "МастерШеф. Профессионалы" Виктор Шайдецкий, который в свое время получил узнаваемость среди украинских зрителей, сейчас строит карьеру в России.
Как обратили внимание пользователи Threads, повар работает бренд-шефом в московском ресторане, специализирующемся на "кухне народов Сибири", и не высказывается о полномасштабной войне, которую РФ ведет против его родной страны.
Виктор Шайдецкий из "МастерШеф" перебрался в Россию (скриншот)
В новых публикациях в соцсетях Шайдецкий преимущественно показывает блюда, процесс их приготовления и заведение, в котором работает.
Судя по геолокации на фото, в Россию он переехал примерно в 2022 году.
При этом со своей страницы кулинар не убрал фотографии, связанные с участием в украинском телешоу, а также кадры, сделанные в Украине.
В то же время тему российской агрессии против Украины он публично не комментирует.
На это обратили внимание пользователи сети, которые начали оставлять под его сообщениями возмущенные комментарии.
Украинцы напоминают Шайдецкому о его происхождении и спрашивают, как он может спокойно работать в РФ, зная о ежедневных обстрелах украинских городов и гибели мирных людей.
Впрочем, как утверждают пользователи, на такие вопросы повар публично не отвечал. Зато комментарии с критикой исчезали из-под его сообщений.
Что известно о Викторе Шайдецком
Виктор начал работать в сфере гастрономии еще с 15 лет. Сначала он был официантом, а затем попал на кухню одного из киевских заведений.
В 21-летнем возрасте он стал участником третьего сезона "МастерШеф. Профессионалы" и дошел до суперфинала.
Несмотря на то, что победу в шоу он не одержал, проект стал для него важным карьерным трамплином.
Виктор Шайдецкий (фото: instagram.com/victor_shaidetsky)
В частности, после участия в программе Шайдецкий получил предложение о сотрудничестве от судьи шоу Эктора Хименеса-Браво.
Однако, похоже, дальше развивать карьеру он решил уже за пределами Украины - и сейчас связывает свою профессиональную жизнь с Россией.