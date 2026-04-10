Скандал вокруг хита DREVO: российский артист поплатился за плагиат "Энкараписты"

Скандал вокруг плагиата хита DREVO "Энкараписта" получил продолжение. После обращений команды артиста трек российского исполнителя R. Riccardo "Потанцуй со мной" заблокировали на международных цифровых платформах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу артиста.

С чего начался скандал

Трек российского исполнителя R. Riccardo под названием "Потанцуй со мной", как утверждает команда артиста, повторял мелодию хита "Энкараписта" от первой до последней ноты.

По словам представителей лейбла Sound United, о возможном нарушении они узнали из соцсетей.

Сначала команде DREVO начали попадаться ролики в TikTok, в которых российский артист использовал эту музыкальную идею.

"Сначала нам и слушателям Drevo начали попадаться TikTok-видео от этого россиянина. Нам это не нравилось, но TikTok - это пространство, где пользователи самовыражаются, как могут и хотят, используя популярный и трендовый контент. И это еще раз подтверждало, что украинская музыка не имеет границ, однако имеет качество", - прокомментировали в Sound United.

Однако ситуация, по словам команды артиста, перешла в другую плоскость после того, как трек вышел официально.

В лейбле заявили, что после релиза песни "Потанцуй со мной" речь уже шла не о пользовательском контенте в соцсетях, а о возможном нарушении авторских прав. Именно после этого команда начала действовать.

В результате, как отмечается, трек российского исполнителя был заблокирован на международных цифровых площадках.

Почему это дело было сложно доказать

Продюсер DREVO Михаил Шиян пояснил, что в этой истории речь идет не только о смежных правах, а прежде всего об авторском праве на саму мелодию.

"Смежные права охватывают право на использование фонограммы, то есть записи исполнения музыкального произведения. Их нарушение на цифровых платформах в современном мире довольно просто отстоять - уже давно существуют и используются цифровые технологии опознавания и блокировки несанкционированного использования фонограммы", - отметил он.

В то же время, по его словам, в этом случае ситуация была сложнее, поскольку, как утверждает команда артиста, была использована именно мелодия произведения, а не оригинальная фонограмма.

"Но в этом случае плагиатор украл мелодию - последовательность нот, а фонограмму он сделал собственную со своим текстом, своим вокалом и аранжировкой. И это уже не отслеживается цифровыми работами, а требует полноценного рассмотрения дела", - пояснил Шиян.

Он добавил, что подобные случаи имеют более высокую вероятность дойти до судебного разбирательства, особенно когда речь идет о другой юрисдикции.

"Такие ситуации даже в технологической цифровой среде имеют большую вероятность попасть в суды. К тому же, когда речь идет о краже в другой стране, не в стране автора или правообладателя, должно быть применено иностранное законодательство о защите авторского права", - сказал продюсер.

"Нужно пройти весь путь - от фиксации нарушения и подачи жалоб до коммуникации с платформами или даже жестких юридических действий", - добавил он.

Что советуют артистам в подобных ситуациях

Михаил Шиян обратил внимание на то, что артистам значительно проще защищать свои права, когда с ними работает лейбл или профессиональная команда.

"Лейблы, как правило, работают сразу во многих направлениях, в том числе помогают с администрированием смежных прав и взаимодействуют с ОКУ, которые занимаются сбором авторских роялти и в онлайне, и в офлайне. Это значительно упрощает жизнь артисту, а вот независимому артисту придется делать все это самостоятельно", - подчеркнул он.

В то же время продюсер призвал музыкантов не оставлять такие случаи без реакции.

"Однако главное - не сдаваться и отстаивать свое творчество", - резюмировал Михаил.