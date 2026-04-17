Стендап-комик, который служил в ВСУ, сбежал за границу: его коллега сделала громкое заявление

Украинская стендаперка Веста Гунченко заявила, что ее коллега Сергей Афонский, который до недавнего времени служил в ВСУ, не вернулся из заграничного отпуска и теперь работает из Берлина.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пост юмористки в Facebook.

Что заявила Веста Гунченко

В своей заметке стендаперка начала с размышлений о самом жанре комедии.

По ее мнению, стендап является не просто публичным искусством, а одним из самых политических жанров, в котором позицию автора невозможно скрыть.

По словам Гунченко, в стендапе комик прямо говорит с залом о собственных взглядах, поэтому аудитория быстро понимает, кто перед ней и какие ценности этот человек продвигает.

После этого комикеса перешла непосредственно к Сергею Афонскому. Она заявила, что тот сейчас ведет онлайн-курсы Standup School из Берлина.

"Зато уже в мае вы при желании можете недорого (всего за 15 тысяч грн) сходить на курс от Standup School - небольшого бизнеса Сергея Афонского. Который он теперь ведет онлайн. Из Берлина", - написала Веста.

Веста Гунченко разнесла Сергея Афонского из-за незаконного выезда за границу (скриншот facebook.com/andrei41987)

Она утверждает, что комик оказался там после того, как якобы не вернулся из заграничного отпуска к месту службы.

"Идея рассуждений - уйти в СЗЧ из заграничного отпуска после менее чем года службы в ВСУ", - заявила стендаперка.

В чем именно она обвиняет Афонского

Гунченко резко раскритиковала не только саму ситуацию, но и дальнейшую деятельность Афонского за рубежом.

По ее словам, он продолжает позиционировать себя как украинский стендап-комик и работать с украинской аудиторией.

"Оба, при этом, называют себя украинскими комиками, эксплуатируют там украинскую аудиторию, и в целом чувствуют себя комфортно", - написала она.

Отдельно комикеса выразила возмущение тем, что, по ее словам, Афонский не чувствует ответственности перед государством, но не отказывается от заработка на согражданах.

"Сергей абсолютно уверен, что он родине ничего не должен, впрочем не против заработать на согражданах, преподавая им комедию онлайн и продавая курсы, именно как украинский стендапер", - заявила Веста.

По мнению стендапера, проблема заключается не только в поведении конкретного человека, но и в том, что такая модель может начать восприниматься как допустимая в профессиональном сообществе.

"Проблема заключается в нормализации такого поведения. Проблема заключается в том, что покупая курсы стендапа Сергея Афонского, сотрудничая с Сергеем Афонским, просто терпя факт существования Сергея Афонского в стендап-сообществе, мы нормализуем крысиное антигражданское поведение", - написала она.

Сергей Афонский (фото: instagram.com/afonskey)

Веста Гунченко также заявила, что Сергей якобы обиделся на нее за публичность этой истории.

"Сергей, кстати, на меня за мое поведение обижается. Говорит, что крыса здесь я, и променяла "дружеские отношения на хайп", а он сам совершил сложный гражданский выбор, выбрал себя, и не собирался кричать об этом в соцсетях", - написала она.

Также комикеса обратила внимание на рекламное сообщение курсов, в котором, по ее словам, убрали упоминание об Афонском как о директоре школы.

"В рекламном посте новых курсов пропало упоминание "заботливого отца" и "директора школы" Сергея Афонского. Приятно наблюдать, что даже внутри школы Сергея Афонского до некоторых начало доходить, что упоминание в ней самого Афонского может быть невыгодным для бизнеса", - отметила Гунченко.

В то же время она добавила, что не советует нести деньги на эти курсы, пока не будет подтверждения, что Афонский больше не является их конечным бенефициаром.

Что ответил Сергей Афонский

После публичного сообщения Весты Сергей тоже отреагировал на упреки.

В своем сообщении он заявил, что воспринимает собственную гражданскую позицию как личный выбор и ответственность, которую, по его словам, он принимал и тогда, когда шел в армию, и во время службы, и теперь.

По словам Афонского, он "честен прежде всего перед собой", а его решения являются частью личного пути, который для него важнее внешних обстоятельств.

Переписка Весты Гунченко с Афонским (скриншот facebook.com/andrei41987)

В то же время стендапер отметил, что не собирался публично объявлять об этом в соцсетях, как это, по его словам, делали другие, поскольку тема является болезненной для многих.

Также бывший военнослужащий упрекнул Гунченко в том, что, по его мнению, она "разгоняет очередную измену" и таким образом не помогает людям, а скорее "радует свое эго".

В конце сообщения он добавил, что хотел хотя бы частично объяснить собственные ощущения, пожелал ей мира и заявил, что, по его убеждению, "начало конца войны не на фронте, и никогда там не был", а начинается "в сердце".

Переписка Весты Гунченко с Афонским (скриншот facebook.com/andrei41987)