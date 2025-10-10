Тоня Матвиенко о ревности в браке с Мирзояном: "Чаще всего провоцируют женщины"

Певица Тоня Матвиенко откровенно рассказала о ревности и отношении к измене в отношениях с мужем, музыкантом Арсеном Мирзояном.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью супругов программе "Говорит Суханов" в YouTube.

Что сказала Тоня Матвиенко о ревности в браке

По словам певицы, в их отношениях не было измен, но тема ревности ей близка.

"Я ревную его. Ну, вот он мой и все. Это называется с кем-то поделиться я не могу", - призналась она.

В то же время артистка подчеркнула, что измену простить не смогла бы.

"Мне кажется, после такого смотришь на своего любимого мужчину совсем другим взглядом. Я не знаю, у меня таких случаев никогда не было", - поделилась она.

Тоня заметила, что причиной ее ревности становятся не действия мужа.

"Чаще всего провоцируют именно женщины. Арсен просто стоит, ничего такого не делает. Когда я ревную, то думаю, что произошло. Это не он виноват, это они так себя ведут", - пояснила певица.

Почему Тоня Матвиенко ревнует своего мужа (скриншот)

Проверяла ли телефон Мирзояна

Певица вспомнила случай, когда однажды заглянула в телефон мужа.

"Один раз было. Потом я поехала на какие-то съемки, передумала, приезжаю - он еще спит, так пошла и поудаляла. А тогда еще нельзя было удалить между двумя", - поделилась она, не уточнив, что именно писала.

Тоню спросили, касались ли ее сообщения поклонниц мужа. Тогда она уточнила, что есть еще знакомые. Также преодолела, что иногда эмоции берут верх, но Арсен умеет успокоить.

"Я - огонь, могу сорваться. Но он молодец: если видит, что я расстроилась, подойдет, обнимет, скажет: "Что ты выдумываешь, ничего такого не было, я тебя люблю". И мне этого достаточно", - подытожила она.



Напомним, пара поженилась 15 июня 2017 года, а познакомились они еще в 2011-м на вокальном шоу. Вместе воспитывают дочь Нину. Также у Тони есть старшая дочь Ульяна от предыдущих отношений, а у Арсена - двое сыновей Влад и Артем.