Победительница "Холостяка-13" беременна первенцем (фото)

Пятница 02 января 2026 21:58
Победительница "Холостяка-13" беременна первенцем (фото) Инна Белень и ее жених Ваня (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Финалистка "Холостяка-13", блогер Инна Белень, раскрыла радостную новость. Она и ее жених впервые станут родителями.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Инна рассказала в спецвыпуске "Холостяк. Життя після проєкту".

Что рассказала Белень

"Пополнения ждать в апреле", - сказала Инна.

Победительница &quot;Холостяка-13&quot; беременна первенцем (фото)Инна Белень беременна (скриншот)

Блогерша рассказала, что хочет и сына, и дочку. Но пол первенца они узнают уже скоро на гендер-паре.

"Свадьбу мы хотим летом, потому что я хочу танцевать и пить шампанское", - рассказала Белень.

Победительница &quot;Холостяка-13&quot; беременна первенцем (фото)Звезда "Холостяка" ждет первенца (скриншот)

Оказалось, Инна и ее избранник знакомы очень давно, аж со школы. Но отношения начались только после "Холостяка", когда Инна была в Харькове и просто написала Ивану, чтобы тот ее подвез.

Что известно о личной жизни Инны Белень

Девушка победила в 13 сезоне "Холостяка" с ветераном Александром Будько (Тереном). Впрочем, после финала проекта отношения не получили продолжения. Позже Инна и Терен со скандалом объявили о конце своего романа.

А потом девушка рассказала, что нашла свою любовь. Сейчас она живет в родном Харькове вместе со своим избранником Иваном. Любимый Белень уже сделал предложение блогерше.

Інна Бєлєнь виходить заміж: як виглядає обручка переможниці &quot;Холостяка-13&quot; (фото)Белень и ее жених (фото: instagram.com/innka_belen)

