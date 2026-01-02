Победительница "Холостяка-13" беременна первенцем (фото)
Финалистка "Холостяка-13", блогер Инна Белень, раскрыла радостную новость. Она и ее жених впервые станут родителями.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Инна рассказала в спецвыпуске "Холостяк. Життя після проєкту".
Что рассказала Белень
"Пополнения ждать в апреле", - сказала Инна.
Инна Белень беременна (скриншот)
Блогерша рассказала, что хочет и сына, и дочку. Но пол первенца они узнают уже скоро на гендер-паре.
"Свадьбу мы хотим летом, потому что я хочу танцевать и пить шампанское", - рассказала Белень.
Звезда "Холостяка" ждет первенца (скриншот)
Оказалось, Инна и ее избранник знакомы очень давно, аж со школы. Но отношения начались только после "Холостяка", когда Инна была в Харькове и просто написала Ивану, чтобы тот ее подвез.
Что известно о личной жизни Инны Белень
Девушка победила в 13 сезоне "Холостяка" с ветераном Александром Будько (Тереном). Впрочем, после финала проекта отношения не получили продолжения. Позже Инна и Терен со скандалом объявили о конце своего романа.
А потом девушка рассказала, что нашла свою любовь. Сейчас она живет в родном Харькове вместе со своим избранником Иваном. Любимый Белень уже сделал предложение блогерше.
Белень и ее жених (фото: instagram.com/innka_belen)
