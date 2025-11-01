Звезда "Холостяка" с обручальным кольцом на пальце показала свою жизнь после реалити (фото)

Что рассказала звезда "Холостяка"

Татьяна показала подборку фото, на которых она позировала на реалити, и актуальные кадры. И на новых снимках Мелехова позирует с обручальным кольцом, недавно ей сделал предложение любимый.

"Год назад со мной произошел "Холостяк". И он таки дал мне то за чем я пришла на проект - любовь", - написала блогерша.

Мелехова на "Холостяке" (фото: instagram.com/melehova_toys)

Татьяна обручилась в сентябре этого года. Она прячет лицо любимого на фото и видео, но отмечает, что безгранично счастлива.

Мелехова и ее жених (фото: instagram.com/melehova_toys)

Напомним, Татьяна покинула "Холостяк" с Тереном после второго выпуска. Она была первой, кому Александр подарил розу на Церемонии роз после знакомства.

Терен попрощался с Мелеховой, потому что, по его мнению, между ними было мало общего. А сама девушка не была с этим согласна.

"Честно, как может человек за одно общение решить, что у нас нет ничего общего? У меня не было ни одного свидания, я не успела раскрыться, я не успела нормально пообщаться. То есть у нас даже не было общения вдвоем. Как-то так... Это его роковая ошибка", - говорила Мелехова в интервью РБК-Украина после "вылета" из реалити.