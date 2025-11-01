Зірка "Холостяка" з обручкою на пальці показала своє життя після реаліті (фото)

Що розповіла зірка "Холостяка"

Тетяна показала добірку фото, на яких вона позувала на реаліті, та актуальні кадри. І на нових світлинах Мелехова позує з обручкою, нещодавно їй освідчився коханий.

"Рік тому зі мною стався "Холостяк". І він таки дав мені те за чим я прийшла на проєкт - кохання", - написала блогерка.

Мелехова на "Холостяку" (фото: instagram.com/melehova_toys)

Тетяна заручила у вересні цього року. Вона ховає обличчя коханого на фото та відео, але зазначає, що безмежно щаслива.

Мелехова та її наречений (фото: instagram.com/melehova_toys)

Нагадаємо, Тетяна залишила "Холостяк" з Тереном після другого випуску. Вона була першою, кому Олександр подарував троянду на Церемонії троянд після знайомства.

Терен попрощався з Мелеховою, бо, на його думку, між ними було мало спільного. А сама дівчина не була з цим згодна.

"Чесно, як може людина за одне спілкування вирішити, що в нас немає нічого спільного? В мене не було жодного побачення, я не встигла розкритися, я не встигла нормально поспілкуватися. Тобто в нас навіть не було спілкування вдвох. Якось так... Це його фатальна помилка", - казала Мелехова в інтерв'ю РБК-Україна після "вильоту" з реаліті.