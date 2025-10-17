ua en ru
Пт, 17 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Ярмолюк теперь дороже Зинченко: новые цены украинцев АПЛ

Пятница 17 октября 2025 20:33
UA EN RU
Ярмолюк теперь дороже Зинченко: новые цены украинцев АПЛ Егор Ярмолюк (фото: instagram.com/yarmoliuk_yehor)
Автор: Екатерина Урсатий

Популярный портал Transfermarkt обнародовал обновленные оценки стоимости футболистов в английской Премьер-Лиге, включая представителей Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Transfermarkt.

Стремительный взлет Ярмолюка

Наиболее положительную динамику среди украинских представителей в элитном дивизионе Англии показал молодой полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк.

Благодаря стабильным выступлениям и прогрессу в команде "пчел" его трансферная стоимость выросла сразу на 5 миллионов евро.

Теперь рыночная цена 20-летнего игрока, который все увереннее закрепляется в основном составе, составляет внушительные 20 миллионов евро.

Снижение ценников у опытных легионеров

В отличие от своего младшего коллеги, оборонцы сборной Украины - Виталий Миколенко и Александр Зинченко - увидели уменьшение своих оценочных стоимостей.

Защитник "Эвертона" Виталий Миколенко, несмотря на регулярную игровую практику, подешевел на 3 миллиона евро. Его новая трансферная цена от Transfermarkt теперь составляет 25 миллионов евро.

Универсальный игрок "Ноттингем Форест" Александр Зинченко, который может сыграть на нескольких позициях, также потерял в цене.

Его стоимость уменьшилась на 2 миллиона евро. Таким образом, вместо предыдущих 20 миллионов, его актуальный ценник остановился на отметке 18 миллионов евро.

Актуальные финансовые показатели украинских игроков АПЛ

Transfermarkt систематизировал обновленные данные по украинским футболистам, выступающим в Английской Премьер-Лиге. Показатели демонстрируют текущую финансовую картину украинского легиона в одном из самых дорогих чемпионатов мира:

  • Виталий Миколенко ("Эвертон") - 25 млн евро (уменьшение на 3 млн евро)
  • Егор Ярмолюк ("Брентфорд") - 20 млн евро (увеличение на 5 млн евро)
  • Александр Зинченко ("Ноттингем Форест") - 18 млн евро (уменьшение на 2 млн евро)

Ранее мы писали, где и когда смотреть матчи украинцев в топ-лигах.

Также рассказали, как легионеры из УПЛ играли за свои сборные в октябре.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Зинченко Футбол Чемпионат Англии
Новости
ЕС предложил покупать оружие для Украины за счет активов РФ, - СМИ
ЕС предложил покупать оружие для Украины за счет активов РФ, - СМИ
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит