Ярмолюк теперь дороже Зинченко: новые цены украинцев АПЛ

Стремительный взлет Ярмолюка

Наиболее положительную динамику среди украинских представителей в элитном дивизионе Англии показал молодой полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк.

Благодаря стабильным выступлениям и прогрессу в команде "пчел" его трансферная стоимость выросла сразу на 5 миллионов евро.

Теперь рыночная цена 20-летнего игрока, который все увереннее закрепляется в основном составе, составляет внушительные 20 миллионов евро.

Снижение ценников у опытных легионеров

В отличие от своего младшего коллеги, оборонцы сборной Украины - Виталий Миколенко и Александр Зинченко - увидели уменьшение своих оценочных стоимостей.

Защитник "Эвертона" Виталий Миколенко, несмотря на регулярную игровую практику, подешевел на 3 миллиона евро. Его новая трансферная цена от Transfermarkt теперь составляет 25 миллионов евро.

Универсальный игрок "Ноттингем Форест" Александр Зинченко, который может сыграть на нескольких позициях, также потерял в цене.

Его стоимость уменьшилась на 2 миллиона евро. Таким образом, вместо предыдущих 20 миллионов, его актуальный ценник остановился на отметке 18 миллионов евро.

Актуальные финансовые показатели украинских игроков АПЛ

Transfermarkt систематизировал обновленные данные по украинским футболистам, выступающим в Английской Премьер-Лиге. Показатели демонстрируют текущую финансовую картину украинского легиона в одном из самых дорогих чемпионатов мира: