Такого разгрома не ожидал никто: Свитолина в Штутгарте показала теннис космического уровня

Первая ракетка Украины Элина Свитолина триумфально начала выступления на турнире WTA 500 в Германии. В матче второго круга она не оставила никаких шансов представительнице хозяев корта, отдав лишь один гейм.

Феноменальный старт в Штутгарте

Элина Свитолина, которая сейчас занимает седьмую строчку мирового рейтинга, продемонстрировала впечатляющую форму в поединке 1/8 финала.

Ее соперницей была немка украинского происхождения Ева Лис (78-я в рейтинге WTA). Несмотря на статус хозяйки соревнований, Лис не смогла оказать достойное сопротивление четвертой сеяной турнира.

Матч длился всего 55 минут и завершился убедительной победой украинки в двух сетах. В первой партии Свитолина позволила оппонентке взять лишь один гейм, а во втором сете оформила "баранку", выиграв шесть геймов подряд.

Статистика поединка подчеркивает доминирование Элины: шесть подач навылет и стопроцентный показатель отыгранных брейкпойнтов (4 из 4).

Возвращение в немецкий четвертьфинал

Этот успех позволил Свитолиной в третий раз в карьере выйти в четвертьфинальную стадию престижного турнира в Штутгарте.

Украинка вернулась на эти корты впервые с 2021 года, когда она остановилась в шаге от финала, уступив тогдашнему лидеру мирового тенниса Эшли Барти.

Ранее, в 2018 году, Элина также доходила здесь до восьмерки сильнейших.

Напомним, что в Германию Свитолина прибыла в отличном настроении после успешного выступления в Кубке Билли Джин Кинг.

Там она помогла национальной сборной одолеть команду Польши, что позволило украинскому женскому теннису подняться на историческое третье место в мировом рейтинге сборных.

Кто станет следующей соперницей

За право выхода в полуфинал Элина Свитолина будет соревноваться с победительницей пары Екатерина Александрова - Линда Носкова.

Потенциальные соперницы украинки находятся рядом в рейтинге WTA (13-е и 14-е места соответственно), поэтому болельщиков ожидает напряженное противостояние в следующем раунде.