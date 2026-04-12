Доминация Украины и фиаско США: известны все участники финала Кубка Билли Джин Кинг

10:53 12.04.2026 Вс
2 мин
Исторический успех "сине-желтых" и конец 10-летней эпохи американок: итоги квалификации главного теннисного турнира мира
aimg Андрей Костенко
Доминация Украины и фиаско США: известны все участники финала Кубка Билли Джин Кинг Сборная Украины (фото: ФТУ)

Сборная Украины по теннису второй раз подряд сыграет в финальной части Кубка Билли Джин Кинг. По итогам квалификационного раунда неофициального чемпионата мира среди женских национальных команд определился полный перечень участников, которые в сентябре будут соревноваться за главный трофей в Китае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Украинский триумф: без шансов для соперниц

Сборная Украины продемонстрировала лучший результат среди всех участниц отбора. В противостоянии со сборной Польши "сине-желтые" не отдали оппоненткам ни одного матча. Точку в серии поставила дебютантка Александра Олейникова, обеспечив итоговый разгром со счетом 4:0.

Стоит отметить, что в прошлом году украинки впервые в истории пробились в основную сетку и сразу дошли до полуфинала. Нынешний уверенный выход подтверждает статус Украины как одной из топ-команд мирового тенниса.

Сенсация десятилетия: сборная США за бортом

Главной неожиданностью квалификации стал вылет команды США. Американки, которые в прошлом году играли в финале, сенсационно уступили сборной Бельгии (1:3). Таким образом, самая титулованная сборная мира (18 побед в турнире) впервые за 10 лет не будет бороться за титул в финальной части.

А наиболее драматичной стала борьба между Чехией и Швейцарией, где судьбу путевки решил лишь последний поединок.

Кубок Билли Джин Кинг-2026, результаты квалификации:

  • Польша - Украина - 0:4
  • Австралия - Великобритания - 1:3
  • Италия - Япония - 3:1
  • Словения - Испания - 1:3
  • Казахстан - Канада 3:1
  • Бельгия - США - 3:1
  • Швейцария - Чехия - 2:3

Доминация Украины и фиаско США: известны все участники финала Кубка Билли Джин Кинг

Кто сыграет в финале: полный список

По результатам отбора сформировался окончательный перечень участников, которые будут соревноваться в финальной стадии.

Полный список финалистов:

  • Китай (хозяйки турнира)
  • Италия (действующие обладательницы титула)
  • Украина
  • Великобритания
  • Испания
  • Бельгия
  • Чехия
  • Казахстан

Доминация Украины и фиаско США: известны все участники финала Кубка Билли Джин Кинг

Если сравнивать с составом участников финала 2025 года, то в перечне произошли две ротации: на этот раз на турнире не будет сборных США и Японии, чьи места заняли Бельгия и Чехия.

Решающие матчи за престижный трофей будет принимать китайский Шэньчжэнь. Турнир продлится с 22 по 27 сентября.

США и Иран не достигли сделки, мы возвращаемся ни с чем, - Вэнс
США и Иран не достигли сделки, мы возвращаемся ни с чем, - Вэнс
100 дней во власти. Как Буданов меняет Офис президента и ищет союзников на Банковой
Ульяна Безпалько, Милан Лелич 100 дней во власти. Как Буданов меняет Офис президента и ищет союзников на Банковой