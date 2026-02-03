Олейникова впервые пробилась в четвертьфинал турнира WTA 250

Украинская теннисистка Александра Олейникова продолжает триумфальное шествие на турнире WTA 250 в Румынии. Переиграв венгерку Анну Бондарь, она впервые в карьере пробилась в восьмерку лучших на таком уровне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Уверенная победа над фавориткой

Несмотря на разницу в мировом рейтинге, Олейникова (№91 WTA) продемонстрировала стабильную игру против восьмого номера посева.

Для победы над Бондарь (№64 WTA) украинке понадобилось 1 час и 28 минут.

В обеих партиях Александра действовала по схожему сценарию: она захватывала инициативу на старте благодаря своевременным брейкам и не позволяла сопернице вернуться в игру.

В первом сете решающим стало преимущество в третьем гейме, а во втором - рывок украинки со счетом 3:0. Итоговый результат матча - дважды по 6:4.

Дебютный четвертьфинал и принципиальная позиция

Этот успех стал для Александры знаковым по нескольким причинам. Во-первых, она впервые в профессиональной карьере сыграет в четвертьфинале турнира основной сетки WTA.

Ранее ее максимумом были выступления на уровне WTA 125. Во-вторых, это лишь вторая победа теннисистки над оппоненткой из топ-100 мирового рейтинга.

После завершения встречи Олейникова продемонстрировала четкую гражданскую позицию.

Украинка отказалась от традиционного рукопожатия и совместной фотосессии с Бондарь. Причиной стало выступление венгерской теннисистки на соревнованиях в России в конце 2022 года.

Что дальше на Transylvania Open

Следующая соперница Александры определится позже, поскольку на турнире еще продолжаются матчи стартового раунда.

Напомним, что на пути к 1/4 финала Олейникова также одержала тяжелую победу над египтянкой Маяр Шериф.

Турнир в Клуж-Напоке проходит на кортах с хардовым покрытием в помещении, а его общий призовой фонд составляет более 283 тысяч долларов.