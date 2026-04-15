Костюк поиграла на нервах: украинка с волевым камбэком пробилась в четвертьфинал в Руане
Марта Костюк продолжает успешное шествие на турнире WTA 250 во французском Руане. Сегодня, 15 апреля, первая ракетка соревнований провела напряженный поединок второго круга, где ее соперницей стала американка Кэти Макнелли.
О том, как прошла игра и каков финальный результат - сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт WTA.
WTA 250, Руан. 1/8 финала
Марта Костюк (Украина) - Кэти Макнелли (США) - 2:6, 6:2, 6:1
До матча: путь теннисисток
Для Марты Костюк (WTA 28) этот турнир имеет особое значение, ведь она впервые выступает на соревнованиях в Руане и сразу получила первый номер посева. На старте турнира украинка уверенно разобралась с хозяйкой кортов Диан Парри (WTA 95).
Кэти Макнелли (WTA 71) также начала уверенно, одолев свою соотечественницу Кэти Волынец. Четыре года назад американка уже доходила в Руане до четвертьфинала, так что корты были для нее знакомыми.
Интересно, что до сегодняшнего дня Костюк и Макнелли ни разу не встречались в официальных матчах - это была их первая очная дуэль в туре.
Детали игры
Котюк начала поединок очень тяжело, отдав американке две первые собственные подачи. И хотя она смогла сделать один брейк, выровнять ситуацию ей не удалось. Макнелли уверенно вела в счете - 4:1, 5:2, а завершила сет третьим брейком - 6:2.
Вторая партия стала полной противоположностью предыдущей. Теперь уже Костюк, совершив брейк на старте, постоянно вела в счете. Второй успех на мячах соперницы (5:2) стал решающим. Марта взяла реванш с зеркальным счетом - 6:2.
Победительница определялась в третьей, решающей партии. Она уже прошла для Костюк на удивление легко. Полное доминирование украинки завершилось разгромом со счетом 6:1. Поединок длился 1 час и 55 минут.
Что дальше
Костюк - первая украинка, вышедшая в четвертьфинал текущего турнира в Руане. Также шансы пройти в эту стадию имеют Александра Олейникова и Вероника Подрез.
В четвертьфинале Марта сыграет против еще одной американки Энн Ли (WTA 36).
Ранее стало известно, что Украина выставит на Ролан Гаррос рекордный состав теннисисток.