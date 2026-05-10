ua en ru
Вс, 10 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Назван следующий соперник Дюбуа после сумасшедшей победы над Уордли

12:57 10.05.2026 Вс
2 мин
Промоутер раскрыл детали тайного пункта в контракте
aimg Андрей Костенко
Назван следующий соперник Дюбуа после сумасшедшей победы над Уордли Даниэль Дюбуа (фото: Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Драматический поединок в супертяжелом весе между Даниэлем Дюбуа и Фабио Уордли за титул WBO оправдал надежды болельщиков. Несмотря на два нокдауна, Дюбуа сумел переломить ход боя и нокаутировать оппонента. Промоутер Фрэнк Уоррен уже сделал первое заявление относительно будущего соперника чемпиона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DAZN Boxing.

Читайте также: Амосов разорвал UFC: украинец эффектно "задушил" испанца и забрал космический бонус (видео)

"Лучший бой в хевивейте"

Бой в Манчестере между Даниэлем Дюбуа (23-3, 22 КО) и Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО) превратился в настоящую "рубку", где судьба победителя менялась ежеминутно.

Дюбуа дважды оказывался на настиле ринга в начале встречи. И когда казалось, что Уордли близок к триумфу, Даниэль продемонстрировал невероятную выносливость, перехватил инициативу и буквально забил соперника до остановки боя.

Босс компании Queensberry Фрэнк Уоррен назвал это противостояние лучшим поединком в супертяжелом весе, который он когда-либо организовывал.

Назван следующий соперник Дюбуа после сумасшедшей победы над Уордли

Кто следующий: контрактный нюанс

Сразу после завершения шоу Уоррен рассекретил планы на первую защиту пояса Дюбуа. По словам промоутера, наиболее вероятным сценарием является немедленный реванш.

"Мужики показали в ринге все - и храбрые сердца, и бетонные подбородки. Это был "офигенный махач". В контракте прописан пункт о реванше. Подождем, пока уляжется пыль, а потом посмотрим. Фабио никуда не денется, он вернется", - заявил Уоррен.

Что это значит для дивизиона

Дюбуа подтвердил статус: Победа над таким опасным соперником делает Даниэля одним из самых грозных оппонентов для лидеров веса.

Шанс для Уордли: Несмотря на поражение, Фабио сохранил репутацию бесстрашного бойца, что гарантирует ему еще один большой шанс.

Итак, команды боксеров готовятся к переговорам, а болельщики ожидают официальной даты повторной битвы.

Ранее три ведущие модели ИИ дали прогноз на бой Усик - Верховен возле египетских пирамид.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Бокс WBO
Новости
Жалкая копия "Фламинго": Россия впервые показала ракету-дрон "Герань-5"
Жалкая копия "Фламинго": Россия впервые показала ракету-дрон "Герань-5"
Аналитика
Под молоток. Почему Зеленский требует немедленной приватизации "Сенс Банка"
Александр Бердинскихредактор раздела "Бизнес" Под молоток. Почему Зеленский требует немедленной приватизации "Сенс Банка"