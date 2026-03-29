"Новый Тайсон" в деле: непобедимый боксер жестко нокаутировал звезду США
Британец Мозес Итаума подтвердил статус главного проспекта хевивейта, досрочно победив Джермейна Франклина. Американский боксер впервые в карьере оказался на канвасе и не смог продолжить поединок.
Доминация с первых минут
В ночь на 29 марта на английской арене "Co-op Live" в Манчестере состоялось масштабное шоу Magnificient 7 от Queensberry Promotions.
Центральным событием вечера стал поединок в супертяжелом весе, где непобежденный британский талант Мозес Итаума защищал титулы WBA International и WBO Inter-Continental.
С самого начала встречи британец, которого часто сравнивают с Майком Тайсоном, захватил инициативу.
Используя феноменальную скорость рук, Итаума методично разбивал оборону соперника джебами и тяжелыми ударами по корпусу.
Франклин демонстрировал неплохую подвижность, однако почти не отвечал контратаками, сосредоточившись исключительно на защите.
Путь к нокауту
Во втором раунде преимущество Итаумы стало еще более заметным. Несмотря на одиночное попадание со стороны американца в конце трехминутки, хозяин ринга полностью контролировал дистанцию.
Развязка начала вырисовываться в третьем отрезке боя, когда после точного точного точного удара Мозеса Франклин оказался в нокдауне.
Опытный американец сумел подняться и благодаря клинчам дождаться гонга.
Четвертый раунд прошел в относительном равновесии, поскольку Джермейну удалось несколько восстановиться.
Однако уже в пятой трехминутке Итаума поставил точку. Мощный апперкот, дополненный прямым ударом, снова отправил Франклина на настил ринга.
Итоги поединка
Рефери мгновенно остановил противостояние, зафиксировав победу британца техническим нокаутом. Для Мозеса Итаумы это 14-я победа на профессиональном ринге (12 - КО).
Стоит отметить, что Джермейн Франклин до этого момента считался чрезвычайно стойким бойцом.
Ранее он уступал лишь титулованным Энтони Джошуа и Диллиану Уайту, причем в обоих случаях бои длились полную дистанцию.
Поражение в Манчестере стало первым досрочным фиаско в профессиональной карьере американца.
