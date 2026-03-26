"Один нокаут". Усик составил рейтинг, кто бил его сильнее всего: лидер списка вас точно удивит (видео)

Непобедимый украинский боксер Александр Усик назвал соперников, которые наносили ему самые ощутимые удары. Однако лидером рейтинга стал вовсе не профессиональный боец, а "соперник", который отправил чемпиона в нокаут еще в детстве.

Необычный рейтинг Усика

В разговоре с репортером в Киеве Усик, который провел на профессиональном ринге 24 поединка и одержал 24 победы (15 - нокаутом), составил свой рейтинг "панчеров".

Список выглядит достаточно ожидаемо, кроме первой позиции.

5. Мурат Гассиев (экс-чемпион мира, в бою с которым Усик получил титул абсолютного чемпиона в крузервейте)

(экс-чемпион мира, в бою с которым Усик получил титул абсолютного чемпиона в крузервейте) 4. Майрис Бриедис (латвийский боксер, единственный, кто нанес Усику серьезные проблемы в первом тяжелом весе)

(латвийский боксер, единственный, кто нанес Усику серьезные проблемы в первом тяжелом весе) 3. Тайсон Фьюри (британский "Цыганский король", которого Усик победил в бою за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом дивизионе, а затем одолел еще раз)

(британский "Цыганский король", которого Усик победил в бою за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом дивизионе, а затем одолел еще раз) 2. Дерек Чисора (еще один британец, известный своим мощным прессингом и крепким ударом)

Кто возглавил топ и отправил чемпиона в "нокаут"

На первое место Александр Усик неожиданно поставил... лошадь. Боксер вспомнил забавный, но опасный инцидент из своего детства.

"Номер первый - лошадь. В детстве меня ударило одно животное - бам! (показывает на висок). Ноль боев, ноль побед, один нокаут", - рассказал Усик.

Инцидент произошел, когда будущему чемпиону было 12 лет.

Усик вспомнил, что после удара потерял сознание: "Я открыл глаза, спрашиваю: "Я жив?" - "Да, Алекс. О Боже, ты жив!" Владелец лошади поднял меня, я пошел домой. Но была маленькая проблема: из моей головы текла кровь".

Чемпион также добавил, что через месяц вернулся на то место, чтобы найти животное, но лошадь, видимо, убежала очень далеко.