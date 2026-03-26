"Один нокаут". Усик составил рейтинг, кто бил его сильнее всего: лидер списка вас точно удивит (видео)
Непобедимый украинский боксер Александр Усик назвал соперников, которые наносили ему самые ощутимые удары. Однако лидером рейтинга стал вовсе не профессиональный боец, а "соперник", который отправил чемпиона в нокаут еще в детстве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью боксера Daily Mail.
Необычный рейтинг Усика
В разговоре с репортером в Киеве Усик, который провел на профессиональном ринге 24 поединка и одержал 24 победы (15 - нокаутом), составил свой рейтинг "панчеров".
Список выглядит достаточно ожидаемо, кроме первой позиции.
- 5. Мурат Гассиев (экс-чемпион мира, в бою с которым Усик получил титул абсолютного чемпиона в крузервейте)
- 4. Майрис Бриедис (латвийский боксер, единственный, кто нанес Усику серьезные проблемы в первом тяжелом весе)
- 3. Тайсон Фьюри (британский "Цыганский король", которого Усик победил в бою за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом дивизионе, а затем одолел еще раз)
- 2. Дерек Чисора (еще один британец, известный своим мощным прессингом и крепким ударом)
Кто возглавил топ и отправил чемпиона в "нокаут"
На первое место Александр Усик неожиданно поставил... лошадь. Боксер вспомнил забавный, но опасный инцидент из своего детства.
"Номер первый - лошадь. В детстве меня ударило одно животное - бам! (показывает на висок). Ноль боев, ноль побед, один нокаут", - рассказал Усик.
Инцидент произошел, когда будущему чемпиону было 12 лет.
Усик вспомнил, что после удара потерял сознание: "Я открыл глаза, спрашиваю: "Я жив?" - "Да, Алекс. О Боже, ты жив!" Владелец лошади поднял меня, я пошел домой. Но была маленькая проблема: из моей головы текла кровь".
Чемпион также добавил, что через месяц вернулся на то место, чтобы найти животное, но лошадь, видимо, убежала очень далеко.
