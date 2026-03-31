Угроза для Усика: 21-летний "вундеркинд" ворвался в топ хевивейта после громкого нокаута
После потрясающей победы над опытным Джермейном Франклином, 21-летний британский проспект Мозес Итаума заставил экспертов пересмотреть иерархию дивизиона. Теперь молодой тяжеловес официально дышит в спину лидерам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обновленный рейтинг журнала The Ring.
Стремительный взлет британца
Выступление Мозеса Итаумы (14-0, 12 КО) в минувшие выходные шокировало боксерскую общественность. Британец не просто победил стойкого Франклина, а сделал это в сверхуверенном стиле, отправив соперника в нокаут. Такой перформанс заставил редколлегию The Ring немедленно поднять Мозеса на 5-ю позицию в своем престижном рейтинге.
Сейчас выше 21-летнего парня располагаются только такие бойцы, как Филипп Хргович, Даниэль Дюбуа, Агит Кабайел и Фабио Уордли. Однако динамика взлета Итаумы поражает.
На вершине дивизиона остается непобедимый Александр Усик, который владеет чемпионским поясом издания.
Топ-10 супертяжелого веса по версии The Ring:
Чемпион: Александр Усик (Украина)
- Фабио Уордли (Великобритания)
- Агит Кабайел (Германия)
- Даниэль Дюбуа (Великобритания)
- Филип Хргович (Хорватия)
- Мозес Итаума (Великобритания)
- Мартин Баколе (ДР Конго)
- Эфе Аджагба (Нигерия)
- Ричард Торрес (США)
- Мурат Гассиев
- Лоуренс Околи (Великобритания)
Кто такой Мозес Итаума
21-летний британский боксер. Родился в словацком городе Кежварок. Его мать словачка, а отец - нигериец. Когда семья переехала в Великобританию стал заниматься боксом.
В любительском спорте - чемпион мира по боксу среди молодежи (до 19-ти лет) 2022 года, трехкратный победитель юниорских и молодежных первенств Европы (2018, 2019, 2022).
Дебютировал на профессиональном ринге в январе 2023-го, в 19 лет. С тех пор провел 14 поединков, в которых победил (в 12-ти из них - нокаутом). Действующий обладатель титулов WBO Inter-Continental, WBA International и чемпион Британского содружества наций. "Проспект года-2024" по версии журнала The Ring.
