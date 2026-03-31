ua en ru
Вт, 31 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Пасха Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Угроза для Усика: 21-летний "вундеркинд" ворвался в топ хевивейта после громкого нокаута

16:55 31.03.2026 Вт
2 мин
Мозес Итаума совершил невероятный скачок в рейтинге The Ring и стал в очередь за поясами украинского чемпиона
aimg Андрей Костенко
Александр Усик (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

После потрясающей победы над опытным Джермейном Франклином, 21-летний британский проспект Мозес Итаума заставил экспертов пересмотреть иерархию дивизиона. Теперь молодой тяжеловес официально дышит в спину лидерам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обновленный рейтинг журнала The Ring.

Стремительный взлет британца

Выступление Мозеса Итаумы (14-0, 12 КО) в минувшие выходные шокировало боксерскую общественность. Британец не просто победил стойкого Франклина, а сделал это в сверхуверенном стиле, отправив соперника в нокаут. Такой перформанс заставил редколлегию The Ring немедленно поднять Мозеса на 5-ю позицию в своем престижном рейтинге.

Сейчас выше 21-летнего парня располагаются только такие бойцы, как Филипп Хргович, Даниэль Дюбуа, Агит Кабайел и Фабио Уордли. Однако динамика взлета Итаумы поражает.

На вершине дивизиона остается непобедимый Александр Усик, который владеет чемпионским поясом издания.

Топ-10 супертяжелого веса по версии The Ring:

Чемпион: Александр Усик (Украина)

  1. Фабио Уордли (Великобритания)
  2. Агит Кабайел (Германия)
  3. Даниэль Дюбуа (Великобритания)
  4. Филип Хргович (Хорватия)
  5. Мозес Итаума (Великобритания)
  6. Мартин Баколе (ДР Конго)
  7. Эфе Аджагба (Нигерия)
  8. Ричард Торрес (США)
  9. Мурат Гассиев
  10. Лоуренс Околи (Великобритания)

Кто такой Мозес Итаума

21-летний британский боксер. Родился в словацком городе Кежварок. Его мать словачка, а отец - нигериец. Когда семья переехала в Великобританию стал заниматься боксом.

В любительском спорте - чемпион мира по боксу среди молодежи (до 19-ти лет) 2022 года, трехкратный победитель юниорских и молодежных первенств Европы (2018, 2019, 2022).

Дебютировал на профессиональном ринге в январе 2023-го, в 19 лет. С тех пор провел 14 поединков, в которых победил (в 12-ти из них - нокаутом). Действующий обладатель титулов WBO Inter-Continental, WBA International и чемпион Британского содружества наций. "Проспект года-2024" по версии журнала The Ring.

Ранее Усик составил рейтинг, кто бил его сильнее всего.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Бокс Александр Усик
Новости
Хороших новостей нет. Каллас сделала неутешительное заявление о кредите для Украины
Аналитика
