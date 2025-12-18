"Запрет сохраняется, но...". Украинцы смогут участвовать в соревнованиях с российскими флагами

Министерство молодежи и спорта Украины внесло изменения в приказ, который регулирует участие украинских спортсменов в международных соревнованиях в присутствии представителей РФ и Беларуси с государственной символикой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий главы министерства Матвея Бедного "Суспільному Спорт".

Что изменилось в решении Минмолодежиспорта

Министр подтвердил, что на уровне министерства скорректирован запрет на участие в турнирах, где соревнуются российские и белорусские спортсмены под национальной символикой. В то же время речь не идет о полной отмене ограничений.

"Это не означает, что мы будем ездить везде, где присутствуют россияне. Но Украина не может самоисключиться из международной спортивной адженды", - подчеркнул Бедный.

По его словам, общий запрет сохраняется, однако предусмотрены исключения, которые будут рассматриваться в индивидуальном порядке.

Создание специальной комиссии

Для принятия решений о целесообразности участия украинских спортсменов в конкретных международных соревнованиях формируется специальная комиссия.

В ее состав войдут представители Национального олимпийского и паралимпийского комитетов, Спортивного комитета Украины, а также органов сектора безопасности и обороны. Комиссия будет работать по собственному регламенту и будет иметь четко определенные критерии оценки каждого турнира.

При рассмотрении каждого случая комиссия будет учитывать условия безопасности для украинских спортсменов, возможные риски использования соревнований в пропагандистских целях, статус турнира (в частности, является ли он отборочным к Олимпийским играм или влияет на международные рейтинги), перспективы получения высоких спортивных результатов, а также возможность публично донести украинскую позицию относительно полномасштабной агрессии России.

По итогам рассмотрения комиссия будет предоставлять рекомендацию - отправлять или не отправлять команду на конкретные международные старты.

На кого распространяется новый приказ

В Минмолодежиспорта уточнили, что обновленный порядок касается только тех соревнований, на которые украинских спортсменов официально отправляет государство.

Что касается коммерческих турниров, где министерство не делегирует участников, решение об участии спортсмены будут принимать самостоятельно и нести за него персональную ответственность.

В ведомстве привели примеры положительного опыта - в частности выступления Элины Свитолиной на турнирах WTA, где с ее участием удавалось публично привлекать внимание к войне, развязанной Россией против Украины.

Запрет соревноваться с россиянами: что известно

13 апреля 2023 года вышел приказ Министерства молодежи и спорта Украины, который запрещал украинским атлетам участие во всех турнирах с белорусами и россиянами, независимо от их статуса.

Впоследствии, в июле 2023-го, запрет ослабили. С тех пор представители Украины могли соревноваться на тех соревнованиях, где представители стран-агрессорок имели нейтральный статус.

В декабре 2025 года Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить атлетов из России и Беларуси к международным соревнованиям с государственной символикой на юношеском уровне. Ряд спортивных федераций уже выполнили эти рекомендации.