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Минмолодежьспорта собралось наказывать федерации и атлетов за состязания с россиянами

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Киев, Вторник 04 апреля 2023 11:30
Минмолодежьспорта собралось наказывать федерации и атлетов за состязания с россиянами Фото: Сборная Украины на церемонии открытия зимней Олимпиады-2022 (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Применять санкции против отечественных спортивных федараций и украинских спортсменов за участие в турнирах вместе с представителями РФ и Беларуси пообещало наказывать Министерство молодежи и спорта Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный веб-портал ведомства.

После рекомендаций МОК о допуске российских и белорусских атлетов к международным соревнованиям в нейтральном статусе профильное министерство решило наказывать украинцев за выступления рядом с ними. Федерации рискуют статусом национальных, а спортсмены – попасть под санкции.

Минмолодежьспорта начало работу над проектом постановления о наказании за соревнования спортсменов с представителями РФ или Беларуси. Параллельно ведомство анонсировало сотрудничество с СБУ по применению специальных санкций и к атлетам.

"Минмолодежьспорта вместе со Службой безопасности Украины прорабатывается вопрос применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к спортивным федерациям и ее членам за совершение ими действий, создающих реальные и/или потенциальные угрозы интересам общества и государства", – говорится в заявлении министерства.

Ранее организаторы Уимблдона решили снять дисквалификацию с игроков, представляющих Россию и Беларусь. Они смогут сыграть на турнире "Большого шлема" в нейтральном статусе. В прошлом году мэйджор выплатил солидный штраф за бан для россиян и белорусов.

К слову, ранее собрали реакции спортсменов и политиков на смягчение ограничений для атлетов РФ и Беларуси в спецподборке.

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