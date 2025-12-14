ua en ru
Вс, 14 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

"Закройте свои рты": Амосов эмоционально о войне в Украине

Воскресенье 14 декабря 2025 11:37
UA EN RU
"Закройте свои рты": Амосов эмоционально о войне в Украине Фото: Ярослав Амосов (instagram.com/s_amoskin)
Автор: Андрей Костенко

Украинский боец полусреднего веса Ярослав Амосов (29-1) после дебютной победы в UFC эмоционально высказался о войне в Украине и объяснил, почему сравнение боев с реальными боевыми действиями неуместно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию украинца после боя.

"Война - это не октагон"

Во время общения с журналистами Амосов жестко отреагировал на популярные фразы в боевых видах спорта о "войне в октагоне".

"Иногда бойцы говорят: "Следующий бой будет войной" - ребята, если вы не знаете, что такое война, то закройте свои рты. Война - это не октагон и не драка. Это совсем другое", - подчеркнул украинец.

По словам Амосова, реальная война не имеет ничего общего ни с тяжелыми тренировками, ни с изнурительной сгонкой веса.

"Ты можешь умереть в любую секунду. И твой друг может умереть. Моя страна живет в этом уже четыре года", - добавил боец.

Опыт фронта как внутренняя мотивация

Амосов признался, что в самые тяжелые моменты во время боев он часто вспоминает свой опыт войны - и именно это помогает преодолевать трудности в спорте.

"Когда мне трудно, я думаю о том, как трудно мне было на войне. После этого любой бой воспринимается иначе", - пояснил он.

Боец подчеркнул, что выход в октагон для него - это не только спорт, но и возможность подарить положительные эмоции украинцам в чрезвычайно сложное время.

"Если я дарю немного хорошего настроения военным - я счастлив. Если даю что-то позитивное для своей страны - это для меня самое важное", - сказал Амосов.

Возвращение домой

Ярослав подтвердил, что планирует в ближайшее время вернуться в Украину.

"У меня есть билеты домой. Я лечу через Польшу, потому что напрямую нельзя. Я год был в Америке и очень скучаю по своей стране, по семье, по детям. Увидеть дочь и сына - это моя мечта сейчас", - поделился боец.

Участие Амосова в войне

Начало полномасштабного вторжения России в Украину застало Амосова в родном Ирпене.

Он готовился к следующему бою ММА, который был запланирован на 13 мая 2022 года. На легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне украинец должен был защищать чемпионский титул против британца Майкла Пейджа. Однако этот поединок так и не состоялся.

Спортсмен забыл о профессиональной карьере - он сразу же записался в территориальную оборону и участвовал в боевых действиях, защищая родной город и Киев от захватчиков.

Ранее мы привели первые слова Амосова после яркой победы в UFC.

Напомним, недавно вышел документальный фильм, посвященный истории украинца-легенды ММА.

Читайте РБК-Украина в Google News
ММА
Новости
В Киеве выпал первый снег: как выглядит заснеженная столица
В Киеве выпал первый снег: как выглядит заснеженная столица
Аналитика
Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе