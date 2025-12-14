"Закройте свои рты": Амосов эмоционально о войне в Украине

Украинский боец полусреднего веса Ярослав Амосов (29-1) после дебютной победы в UFC эмоционально высказался о войне в Украине и объяснил, почему сравнение боев с реальными боевыми действиями неуместно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию украинца после боя.

"Война - это не октагон"

Во время общения с журналистами Амосов жестко отреагировал на популярные фразы в боевых видах спорта о "войне в октагоне".

"Иногда бойцы говорят: "Следующий бой будет войной" - ребята, если вы не знаете, что такое война, то закройте свои рты. Война - это не октагон и не драка. Это совсем другое", - подчеркнул украинец.

По словам Амосова, реальная война не имеет ничего общего ни с тяжелыми тренировками, ни с изнурительной сгонкой веса.

"Ты можешь умереть в любую секунду. И твой друг может умереть. Моя страна живет в этом уже четыре года", - добавил боец.

Опыт фронта как внутренняя мотивация

Амосов признался, что в самые тяжелые моменты во время боев он часто вспоминает свой опыт войны - и именно это помогает преодолевать трудности в спорте.

"Когда мне трудно, я думаю о том, как трудно мне было на войне. После этого любой бой воспринимается иначе", - пояснил он.

Боец подчеркнул, что выход в октагон для него - это не только спорт, но и возможность подарить положительные эмоции украинцам в чрезвычайно сложное время.

"Если я дарю немного хорошего настроения военным - я счастлив. Если даю что-то позитивное для своей страны - это для меня самое важное", - сказал Амосов.

Возвращение домой

Ярослав подтвердил, что планирует в ближайшее время вернуться в Украину.

"У меня есть билеты домой. Я лечу через Польшу, потому что напрямую нельзя. Я год был в Америке и очень скучаю по своей стране, по семье, по детям. Увидеть дочь и сына - это моя мечта сейчас", - поделился боец.

Участие Амосова в войне

Начало полномасштабного вторжения России в Украину застало Амосова в родном Ирпене.

Он готовился к следующему бою ММА, который был запланирован на 13 мая 2022 года. На легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне украинец должен был защищать чемпионский титул против британца Майкла Пейджа. Однако этот поединок так и не состоялся.

Спортсмен забыл о профессиональной карьере - он сразу же записался в территориальную оборону и участвовал в боевых действиях, защищая родной город и Киев от захватчиков.