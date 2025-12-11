Юные спортсмены из России и Беларуси снова будут соревноваться под национальными флагами - решение МОК

Международный олимпийский комитет разрешил юным спортсменам из России и Беларуси выступать под национальными флагами, рекомендации будут действовать и на Юношеских Олимпийских играх 2026 года в Дакаре

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Международного олимпийского комитета.

Новые правила для юниоров и Беларуси

Согласно официальному сообщению на сайте МОК, на встрече в Лозанне было принято решение о допуске российских и белорусских спортсменов юношеских возрастных категорий к международным турнирам под собственным флагом.

Юноши и девушки из РФ и РБ смогут использовать национальные флаги, гимны и форму, если их национальные федерации имеют надлежащий статус.

Эти принципы будут применяться, в частности, на Юношеских Олимпийских играх 2026 года в Дакаре.

Определение "юношеских соревнований" и применение рекомендаций остается в компетенции каждой международной федерации, которым поручено вернуться к обсуждениям в своих организациях.

Международные соревнования в Беларуси - запрет снят

Также на Саммите в Лозанне было принято решение, снимающее ограничения на проведение международных спортивных мероприятий на территории Беларуси.

"Международным федерациям следует продолжать воздерживаться от организации или поддержки международных спортивных мероприятий в России. Эта рекомендация больше не касается Беларуси", - говорится в заявлении МОК.

Таким образом, проведение международных соревнований в России остается под запретом, тогда как для Беларуси он отменен.

Нейтральный статус для взрослых остается

В то же время, рекомендации МОК, касающиеся взрослых спортсменов, остаются неизменными. Российские и белорусские атлеты взрослых категорий по-прежнему допускаются к международным соревнованиям исключительно в "нейтральном статусе", а участие в командных дисциплинах для них запрещено.

Санкции, примененные против правительств России и Беларуси, также остаются в силе. Это означает, что чиновники обеих стран не могут быть аккредитованы или приглашены на международные спортивные события.

Отмечается, что некоторые международные федерации уже ослабили ограничения для юных спортсменов. Например, накануне Международная федерация дзюдо (IJF) и Международная федерация самбо (FIAS) позволили российским и белорусским атлетам выступать под национальными флагами.