Украина прекращает бойкотировать соревнования с участием атлетов из РФ и Белоруссии

Украинские спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях, в которых также выступают атлеты из РФ или Белоруссии в нейтральном статусе. Ограничения остаются действовать только в том случае, если представители этих стран участвуют в соревнованиях под своими национальными флагами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий приказ №4435 Министерства молодежи и спорта Украины, обнародованный на сайте ведомства.

Как указывается в документе с обновленным текстом, теперь участие атлетов из Украины запрещается лишь в международных соревнованиях, в которых:

участвуют спортсмены, представляющие РФ и/или республику Беларусь под своими национальными флагами

и/или используют собственную национальную символику,

и/или своими публичными действиями или заявлениями выражают принадлежность к РФ и республике Беларусь.

Таком образом, украинские спортсмены будут иметь возможность выступать на соревнованиях, в которых участвуют россияне или белорусы только в нейтральном статусе.

Напомним, что предыдущий приказ, где было бойкотирование всех соревнований с российскими и белорусскими спортсменами, действовал около 3 месяцев.

Бойкот украинских спортсменов

Министерство молодежи и спорта в апреле этого года обнародовало приказ о запрете сборным Украины соревноваться вместе с атлетами из РФ и Белоруси. Ограничения относились ко всем представителям олимпийских, неолимпийских и паралимпийских видов спорта. Федерации обязаны отозвать украинцев с турниров, если там будут белорусские или российские спортсмены.

Также ранее сообщалось, что Международная федерация плавания отложила рассмотрение возвращения РФ и Белоруси в соревнование к лету.

В то же время игрок киевского футбольного клуба "Динамо" Денис Бойко, ставший 11 послом инициативы "Спортивный фронт", считает, что международные ассоциации должны не допускать россиян и белорусов даже под нейтральным флагом, чтобы сейчас украинским спортсменам не приходилось принимать непростые решения.

Буквально на днях министр молодежи и спорта Украины, президент НОК Украины Вадим Гутцайт заявил, что наша страна может отказаться от запрета участвовать в соревнованиях с россиянами.