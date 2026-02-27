ua en ru
Охота на Сербию и угроза от Словении: где оказалась Украина в Таблице коэффициентов УЕФА

Пятница 27 февраля 2026 10:03
Охота на Сербию и угроза от Словении: где оказалась Украина в Таблице коэффициентов УЕФА "Шахтер" - наш единственный представитель в еврокубках (фото: ФК "Шахтер")
Автор: Андрей Костенко

Завершение стыковых матчей еврокубков без участия украинских клубов существенно изменило дислокацию наших прямых конкурентов в Таблице коэффициентов УЕФА. Пока донецкий "Шахтер" ожидает старта в 1/8 финала Лиги конференций, Украина пытается удержать позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обновленный рейтинг.

Минус два конкурента

После стыковых этапов сразу две страны-конкурентки прекратили борьбу на евроарене.

Сербия потеряла "Црвену Звезду" в Лиге Европы и завершила выступления в сезоне. Но все еще опережает Украину на 1.338 балла. Чтобы подвинуть сербов, "Шахтеру" необходимо одержать в сезоне минимум две победы и одну ничью (плюс бонусные очки). Победа над Сербией автоматически гарантирует Украине преимущество и над Румынией.

Болгария также сошла с дистанции. Однако здесь ситуация неоднозначна: поражение "Лудогорца" от "Ференцвароша" в Лиге Европы оставило в игре Венгрию - активного конкурента, от которого мы отстаем на 2.275 балла.

Кто стал недосягаемым, а кто дышит в спину

Наиболее тревожная ситуация разворачивается на двух флангах.

После успеха "Риеки" в Лиге конференций хорваты вырвались вперед на 3.494 балла. Учитывая, что максимум Украины на этот сезон составляет 3.875 балла, догнать Хорватию фактически невозможно.

Словенцы благодаря "Целье" прошли в 1/8 финала ЛК с максимальным набором очков. Хотя они все еще ниже Украины, расстояние сократилось до критических 0.444 балла. Любая осечка "Шахтера" может привести к потере позиции.

Охота на Сербию и угроза от Словении: где оказалась Украина в Таблице коэффициентов УЕФА

Что дальше

Уже в середине марта "Шахтер" начнет борьбу в плей-офф Лиги конференций. Сегодня, 27 февраля, "горняки" узнают своего соперника (польский "Лех" или турецкий "Самсунспор").

Каждый успешный матч теперь имеет двойную цену: это не только престиж клуба, но и выживание Украины в топ-списке европейского футбола.

Ранее мы рассказали, что Криштиану Роналду официально купил долю испанского футбольного клуба.

