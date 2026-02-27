ua en ru
Дубль Пономаренко, мастерство Ярмоленко и дебют Суркиса: "Динамо" разбило "Эпицентр" в УПЛ (видео)

Пятница 27 февраля 2026 16:27
UA EN RU
Дубль Пономаренко, мастерство Ярмоленко и дебют Суркиса: "Динамо" разбило "Эпицентр" в УПЛ (видео) Матвей Пономаренко сделал дубль (фото: УПЛ)
Автор: Андрей Костенко

Киевское "Динамо" одержало уверенную победу над каменец-подольским "Эпицентром" в домашнем поединке 18-го тура украинской Премьер-лиги. Матч на стадионе имени Валерия Лобановского завершился разгромом гостей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Читайте также: Будет нелегко: "Шахтер" получил соперников в плей-офф Лиги конференций

УПЛ. 18-й тур

"Динамо" - "Эпицентр" - 4:0

Голы: Бражко, 36 (пенальти), Пономаренко, 49, 53, Ярмоленко, 65

Ход игры: от пенальти до разгрома

Киевляне с первых минут завладели инициативой, однако до середины первого тайма защита гостей действовала организованно. Статус-кво был нарушен на 36-й минуте: после нарушения правил в штрафной площади Владимир Бражко хладнокровно реализовал пенальти.

Вторая половина встречи превратилась в сольное выступление юного форварда Матвея Пономаренко. Уже на 49-й минуте он удвоил преимущество "бело-синих", а через четыре минуты оформил дубль.

Украшением матча стал гол Андрея Ярмоленко на 65-й минуте. Опытный лидер "Динамо" вышел на замену и ему хватило всего три минуты, чтобы отличиться эффектным взятием ворот. Получив чудо-пас от Бражко, ветеран технично отправил мяч в сетку.

Незаурядное событие произошло в конце игры - за взрослую команду дебютировал вратарь Вячеслав Суркис. Это знаковое в его жизни событие произошло в день 20-летия футболиста.

За игрой из VIP-ложи внимательно наблюдал главный тренер сборной Украины Сергей Ребров, для которого этот поединок стал возможностью просмотреть кандидатов в национальную команду перед мартовскими матчами.

Турнирное положение и следующие матчи

Для киевлян это уже вторая подряд победа в весенней части сезона (после минимальных 1:0 с "Рухом"). "Динамо" с 32 очками остается на 4-й строчке.

В следующем туре чемпионата "бело-синие" 8 марта сыграют против житомирского "Полесья". А перед тем - 3 марта встретятся в четвертьфинале Кубка Украины с перволиговым "Ингульцом" из Петрово.

Ранее мы сообщили, где оказалась Украина в Таблице коэффициентов УЕФА.

