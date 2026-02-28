В УПЛ новый единоличный лидер: чем закончилась драматическая битва ЛНЗ - "Полесье"

В центральном противостоянии 18-го тура Украинской Премьер-лиги житомирское "Полесье" на выезде нанесло поражение ЛНЗ. Этот результат привел к рокировке на первой строчке чемпионата Украины по футболу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Триумф житомирян в столице

Матч, состоявшийся 28 февраля в Киеве, имел статус определяющего для распределения мест в топ-квартете.

Подопечные Руслана Ротаня ошеломили соперника уже на старте: на 4-й минуте Александр Андриевский воспользовался пасом Назаренко и открыл счет.

Еще до перерыва Линдон Эмерллаху удвоил преимущество "волков", забив свой дебютный мяч за команду после индивидуальных действий Краснопира.

Во втором тайме черкасцы попытались вернуться в игру благодаря точному удару Марка Ассинора на 74-й минуте.

Однако последнее слово было за гостями. Николай Гайдучик, который появился на поле по ходу встречи, на 83-й минуте установил окончательный счет - 1:3.

Для форварда этот гол стал восьмым в сезоне, что позволило ему возглавить бомбардирскую гонку лиги.

Новая конфигурация в группе лидеров

Поражение стоило ЛНЗ первого места. На вершину поднялся донецкий "Шахтер", который накануне минимально одолел "Верес" (1:0) и теперь опережает черкасцев на три зачетных пункта.

"Полесье" благодаря успеху в Киеве закрепилось на третьей позиции, сократив отставание от ЛНЗ до двух очков и оторвавшись от киевского "Динамо" на четыре пункта.

Турнирная таблица (Топ-5) после 18 тура:

"Шахтер" - 41 очко (18 матчей) ЛНЗ - 38 очков (18) "Полесье" - 36 очков (18) "Динамо" - 32 очка (18) "Кривбасс" - 27 очков (17)

Календарь следующих игр

На следующей неделе команды ждут очередные испытания. В среду, 4 марта, ЛНЗ попытается реабилитироваться в поединке против "Буковины".

Новый лидер, "Шахтер", встретится с "Александрией" в пятницу, 6 марта.

Главным событием следующего воскресенья, 8 марта, станет противостояние "Полесья" и "Динамо".