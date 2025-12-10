Юношеская сборная Украины получила соперников в шаге от Евро-2026: что ждет команду Михайленко
10 декабря, УЕФА провел жеребьевку элитного раунда квалификации Евро-2026 среди команд U-19. Своих соперников узнала и сборная Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.
Первый экзамен - уже в марте
Команда Дмитрия Михайленко выиграла свою группу в квалификационном раунде Евро-2026: одержала три победы - над Албанией, Черногорией и Словакией.
Во время жеребьевки "сине-желтые" попали в первую корзину. Украинцы оказались в группе 5, где соперниками стали:
- Румыния
- Казахстан
- Северная Ирландия
Поединки элит-раунда состоятся 23-31 марта 2026 года. Только победители групп получат путевки в финальный турнир.
Когда и где сыграют финал
Всего в элит-раунде семь отборочных групп. Их победители присоединятся к хозяину турнира - Уэльсу.
Финальная часть Евро-2026 состоится с 28 июня по 11 июля. Жеребьевка финального турнира запланирована на 16 апреля 2026 года.
Ранее мы рассказали о юной украинской звезде мюнхенской "Баварии", который впервые забил в еврокубке.
Также узнайте о новом скандале с Михаилом Мудриком в Англии.