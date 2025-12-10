ua en ru
Юнацька збірна України отримала суперників за крок від Євро-2026: що чекає команду Михайленка

Середа 10 грудня 2025 13:47
UA EN RU
Юнацька збірна України отримала суперників за крок від Євро-2026: що чекає команду Михайленка Фото: Збірна України U-19 (УАФ)
Автор: Андрій Костенко

10 грудня, УЄФА провів жеребкування елітного раунду кваліфікації Євро-2026 серед команд U-19 . Своїх суперників дізналася і збірна України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

Перший іспит – уже в березні

Команда Дмитра Михайленка виграла свою групу у кваліфікаційному раунді Євро-2026: здобула три перемоги – над Албанією, Чорногорією та Словаччиною.

Під час жеребкування "синьо-жовті" потрапили до першого кошика. Українці опинилися в групі 5, де суперниками стали:

  • Румунія
  • Казахстан
  • Північна Ірландія

Поєдинки еліт-раунду відбудуться 23-31 березня 2026 року. Лише переможці груп отримають путівки до фінального турніру.

Коли і де зіграють фінал

Загалом у еліт-раунді сім відбіркових груп. Їхні переможці приєднаються до господаря турніру – Уельсу.

Фінальна частина Євро-2026 відбудеться з 28 червня до 11 липня. Жеребкування фінального турніру заплановано на 16 квітня 2026 року.

Раніше ми розповіли про юну українську зірку мюнхенської "Баварії", який вперше забив у єврокубку.

Також дізнайтеся про новий скандал з Михайлом Мудриком у Англії.

