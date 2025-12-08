ua en ru
Степан Гига впал в кому: состояние артиста крайне тяжелое, - журналист

Понедельник 08 декабря 2025 15:07
Степан Гига впал в кому: состояние артиста крайне тяжелое, - журналист Степан Гига (фото: instagram.com/stepan.giga_official)
Автор: Иванна Пашкевич

Народному артисту Степану Гизе после второй операции на колене ампутировали нижнюю конечность. Он находится в коме.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал журналиста Виталия Глаголы.

Степану Гизе ампутировали ногу

Как сообщили источники Виталия, близкие к семье певца, хирургическое вмешательство стало вынужденным шагом из-за тяжелых послеоперационных осложнений.

На фоне сильного стресса в организме Степана резко повысился уровень сахара, что повлекло критические нарушения кровообращения в ноге.

"По их словам, хирургическое вмешательство стало вынужденным шагом после серьезных послеоперационных осложнений. На фоне стресса организма у артиста резко повысился уровень сахара, что повлекло критические нарушения кровообращения в нижней конечности", - сказал журналист.

По информации, именно эти осложнения стали причиной ампутации, ведь врачи боролись за сохранение жизни пациента.

Кроме того, источники говорят, что сейчас Степан Гига находится в коме, его состояние оценивают как крайне тяжелое.

Также отмечается, что решение об ампутации принималось в условиях, когда других вариантов остановить опасные процессы уже не оставалось.

Сейчас официальные представители артиста эту информацию не комментируют.

Напомним, 66-летний певец Степан Гига поставил на паузу все свои ближайшие концерты из-за резкого ухудшения самочувствия.

Артисту понадобилось немедленное хирургическое вмешательство, в связи с чем весь его гастрольный график был отменен на неопределенный период.

Ранее команда исполнителя лишь частично раскрывала информацию о его состоянии, отмечая, что он остается тяжелым, но стабильным, не вдаваясь в детали относительно диагноза.

Как сообщил директор артиста, сейчас Гига проходит лечение в одной из львовских больниц, где находится под постоянным контролем медиков.

Певец в сознании, рядом с ним находятся близкие и родные. Более подробные сведения о состоянии его здоровья пообещали сообщить позже.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

