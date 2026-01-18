"У тебя впереди столько дворцов". Звезды поддержали Кажанну в скандале с лейблом Jerry Heil

Громкий конфликт в шоу-бизнесе между певицей Кажанной и лейблом NOVA MUSIC, владелицей которого является Jerry Heil, набирает обороты. После эмоциональных заявлений артистки в соцсетях и публичного обсуждения ситуации немало украинских звезд решили не молчать и открыто поддержали Кажанну.

OTOY

Одним из первых, кто высказался в защиту Кажанны, стал певец OTOY.

В своей заметке он отметил, что в индустрии, где часто царят амбиции, токсичность и желание хайпа, самое главное - оставаться человеком.

Артист поддержал Кажанну, назвав ее одной из самых интересных художниц новой волны и пожелал, чтобы рядом с ней были те, кто будет ценить ее не за цифры, а за подлинность.

Также OTOY отдельно поблагодарил свою команду лейбла - за поддержку, свободу в творчестве и дружеский подход без давления.

OTOY поддержал Кажанну (скриншот)

MOLODI

Поддержку Кажанне проявила и группа MOLODI - музыканты завуалированно намекнули на свою позицию, опубликовав рилз под ее песню.

Фаны сразу восприняли этот жест как знак солидарности с артисткой на фоне скандала.

Марина Круть

Искренне и по-человечески обратилась к Кажанне и певица Марина Круть. Она написала теплое послание, в котором поддержала артистку в непростой момент и напомнила: впереди у нее еще много побед, опыта и новых высот.

Круть отметила, что песни Кажанны имеют силу исцелять, а сама она - живая, ранимая и настоящая, и именно это делает ее творчество таким ценным.

Также артистка посоветовала Кажанне прожить этот опыт через музыку - "выливать все в тексты" и слушать только свое сердце.

Марина Круть поддержала Кажанну (скриншот)

Мария Кондратенко

Своей историей также поделилась певица Мария Кондратенко, которая призналась, что хорошо понимает, через что может проходить Кажанна.

Артистка рассказала, что дважды оказывалась в сложных контрактных условиях, и этот опыт стал для нее чрезвычайно болезненным.

По словам Кондратенко, в ее случае были и унижения, и некорректная коммуникация, проявления абьюза и даже газлайтинга.

Мария Кондратенко поддержала Кажанну (скриншот)

В то же время она подчеркнула: сейчас воспринимает это как урок, который сделал ее сильнее, прагматичнее и дал мощную мотивацию доказать свою ценность.

Также Мария подчеркнула, что искренне восхищается Кажанной как человеком и ее творчеством и уверена - несмотря на сложный период артистку ждет не просто "все будет хорошо", а гораздо больше.

SadSvit

Не сдерживал эмоций и исполнитель SadSvit. Он коротко, но максимально резко поддержал Кажанну, заявив, что украинские лейблы "перешли черту", и призвал артистку собрать команду близких по духу людей и двигаться дальше без лейблов.

SadSvit поддержал Кажанну (скриншот)

Суть скандала между Кажанной и лейблом Jerry Heil

Скандал в шоубизнесе разгорелся после того, как Кажанна публично намекнула на напряженные отношения с лейблом NOVA MUSIC, который принадлежит Jerry Heil.

Сначала все началось с шутливого поста артистки в соцсетях, который часть аудитории восприняла как намек на Jerry и ее творчество.

Однако впоследствии ситуация стала гораздо серьезнее - Кажанна опубликовала ряд эмоциональных сториз и заявлений, в которых дала понять, что переживает сложный период и даже задумывается о прекращении публичной деятельности.

В своих последующих объяснениях певица прямо заявила, что сотрудничество с лейблом воспринимает как "токсичное", а также намекнула на конфликты относительно рабочих договоренностей, коммуникации и условий контракта.

Кажанна сделала заявление о лейбле NOVA MUSIC (скриншот)

По словам Кажанны, со стороны команды лейбла она чувствовала давление и напряжение, а ситуация зашла настолько далеко, что артистка решила вынести это в публичное пространство.

В ответ на заявления подопечной NOVA MUSIC выступил с собственной позицией и заявил, что принял решение досрочно прекратить сотрудничество с Кажанной, которое длилось с 2023 года.

Также в лейбле дали понять, что часть обвинений артистки, по их мнению, не соответствует реальности.

Отдельно было озвучено, что на старте сотрудничества действовала модель распределения прибыли, которая предусматривала большую долю в пользу лейбла, а со временем условия якобы предлагали пересмотреть на уровне 50/50.

Сама же Jerry Heil, комментируя ситуацию со своей стороны, дала понять, что лейбл инвестировал в развитие Кажанны и не пытался контролировать её творческие решения.

В то же время команда лейбла отметила, что, несмотря на "корректную работу", в процессе сотрудничества возникали конфликтные моменты и эмоциональное общение, из-за чего они и решили поставить точку в этой истории.