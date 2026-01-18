Кажанна разнесла лейбл Jerry Heil: "Хочу, чтобы отпустили с этого рабского контракта"

Певица Кажанна, которая стала известной после треков "Ти гірка", "Пазл", "Жалі", а недавно ворвалась в "топы" Spotify с песней "Boy", публично раскритиковала основанный Jerry Heil лейбл Nova Music. Девушка заявила о шантаже зарплатой, невыплате роялти и нанесении моральных травм.

С чего все началось

Сначала Кажанна (настоящее имя - Анна Макиенко), потроллила Джерри (Яну Шемаеву) и ее трек для Нацотбора. Певица пошутила о религиозном тексте и показала, какой была бы ее песня, если бы она также подавала ее на Нацотбор.

Кажанна пошутила над Jerry Heil (скриншот)

Посты Кажанны о Джерри удивили многих фанов, ведь раньше артистки не давали намеков на то, что в их сотрудничестве были какие-то проблемы. Анна иногда пела на "разогреве" у Яны и была артисткой ее лейбла.

Но впоследствии Кажанна заявила, что талант всегда побеждает обстоятельства. Она осторожно намекнула, что имела определенные сложности в сотрудничестве, а потом решила говорить обо всем прямо.

"У меня нет больше желания вести публичную деятельность и писать музыку. Индустрия - ужас, социум еще хуже. Спасибо лейблу Nova Music за все мои моральные травмы за эти два года, вы как тот самый первый бывший после которого надо десять лет терапии. Гудбай", - написала певица.

Кажанна уходит с лейбла Jerry Heil (скриншот)

Кажанна заговорила о "рабском контракте"

На этом все не закончилось. Певица сделала новый пост, в котором четко объяснила, почему решила уйти с лейбла и почему делает это именно сейчас.

"Хочу заметить, что я не призываю к "публичной травле" Джерри Хейл, я лишь хочу фидбэка от команды Nova Music, которого мне не удалось достичь в личных диалогах. Яну я вспомнила потому, что все же ничего не происходит без согласия "верхушки", - заявила Кажанна.

"А еще я хочу, чтобы меня наконец отпустили из этого рабского контракта, как и было договорено, но не шантажировали зарплатой или роялти, чтобы я подписала новое соглашение с условиями, которые меня не устраивают, как это происходит сейчас (параллельно заставляя дальше снимать рекламу), или навешивали космические долги, которые они не могут подтвердить (заплачу 10 гривен тому, кто найдет у меня в профиле дорогой клип без спонсорской помощи (брендов), или фотосъемку или обложку к песне, снятую не по бартеру)", - добавила она.

Кажанна разнесла лейбл Jerry Heil (скриншоты)

По словам Анны, ей смешно читать упреки, что скандал якобы возник именно накануне "Евровидения".

"О "ботах с пустыми аккаунтами", будто я это "оплатила", я еще раз повторю, что у меня минус на карте, потому что вы, Nova Music, не выплачиваете мне роялти. Единственные люди, которые должны были "платить мне" в индустрии - это вы", - написала Кажанна.

"Моя цель - не срач. Моя цель - не "помешать прекрасной Яне с Нацотбором", моя цель - чтобы индустрия изменилась, а не появлялись лейблы, которые называют себя Nova и поют старую песенку шоубиза 2000-х", - подчеркнула певица.

Реакция Jerry Heil

Яна не сразу отреагировала на скандал. Сначала она писала в своем Telegram-канале, что даже не видела заявлений Кажанны. Но позже она все же вышла с полноценным постом.

Сообщения Jerry Heil (скриншот)

"Я не знаю, какой лейбл мог так накрутить Аню. Потому что знаю, что когда лейбл хантит, он будет страшно катить бочку на тот лейбл, на котором находится артист сейчас. Если Аня пришла к таким выводам сама - это очень печально. Кто знает мою историю, хотя бы начиная где-то с 2017 года, знает, что я прошла путь непростой и никогда бы не поступила так с любым артистом - а тем более с девушкой, которой мы взялись помочь", - написала Jerry.

"В лейбле никогда не рассказывали Ане, какую музыку писать, не сдерживали ее, не запрещали и не заставляли что-то создавать. Мы были влюблены в ее талант, уникальность и смелость поиска. Наоборот - мы создавали условия, чтобы ей было максимально комфортно работать. Мне, как очень спокойному человеку, который не умеет агрессивно реагировать, супер странно это читать и если честно, то больно", - добавила она.

Реакция Jerry Heil (скриншот)

По словам певицы, мало кто становится великим мгновенно, а сама она лишь несколько лет назад "вышла из долгов, несмотря на достаточно большие цифры на стримах".

"Для меня каждый трек Ани - даже те, что залетали немножко меньше - это прорыв. Это чтобы вы понимали мое отношение к ее музыке. Все авторские права принадлежат Ане. Потому что уже пишут что-то типа "мы забираем права" - и мысли такой не было. Алло... Мы же не в 90-х", - заверила Джерри.

"Так же абсурдно звучат утверждения о том, что мы якобы запрещали Ани участвовать в Нацотборе или подавляли релизы... Что это за бред?! Я предлагала Ани и даже делилась с командой, что сама не пойду, чтобы полностью ее поддерживать", - резюмировала она.

Jerry Heil высказалась о Кажанне (скриншот)

Также Яна заявила, что финансовые вопросы, которые так интересуют многих пользователей, будут освещены в обращении лейбла.